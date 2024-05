New York. Die Met-Gala findet auch in diesem Jahr am ersten Montag im Mai statt. Sehen Sie hier die modischen Höhepunkte vom roten Teppich.

Die Met Gala ist eines der größten Glamour-Events des Jahres. Jeden ersten Montag im Mai trifft sich die Celebrity-Elite der USA zu dem Charity-Event im Metropolitan Museum of Art in New York City. Auf dem roten Teppich präsentieren die Stars ihre besten Outfits, es geht um sehen und gesehen werden und das seit 1948.

Über die Jahre kam es dabei immer wieder zu ikonischen Mode-Momenten. Lady Gagas kontroverses Fleisch-Kleid, eine komplett verhüllte Kim Kardashian und Jared Leto im Katzen-Kostüm, sind nur einige der modischen Ausrufezeichen, die bei der Met Gala gesetzt wurden. In diesem Jahr lautete das Motto: „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“. Also übersetzt in etwa: Schlafende Schönheiten: Wiedererwachte Mode - es geht um historisierende Trends. Der Dresscode? „The Garden of Time“. In unserer Bildergalerie sehen Sie, was die Designer des Stars aus diesen Vorgaben gezaubert haben.

Regisseurin Greta Gerwig („Barbie“) klassisch im Goth-Dress. © Getty Images | Dia Dipasupil

Schauspielerin Zoe Saldana („Guardians of the Galaxy“) erinnert an die wilden 20er Jahre © Getty Images | Jamie McCarthy

Schauspieler Colman Domingo (ua „Transformers“) mit einer Reminiszenz an frühere Dandys. © Getty Images via AFP | Dia Dipasupil

Schaujspielerin Lea Michele in sehr viel hellblauem Tüll © Getty Images | ALIAH ANDERSON

Wie immer ein großer Auftritt: Jennifer Lopez in einem Kleid, das an Marilyn Monroe erinnert © Getty Images for The Met Museum/Vogue | Dimitrios Kambouris

Autorin Jill Kargman greift das 19. Jahrhundert auf. © AFP | ANGELA WEISS

TV-Sternchen Jessica Serfaty erregt Aufsehen mit viel Farbe. © Getty Images | Dia Dipasupil

Elsa Pataky and Ehemann Chris Hemsworth halten es eher schlicht. © Getty Images | Dia Dipasupil

Schauspielerin Zendaya (Dune) ist bekennende Fashionista - und zeigt Florales. © Getty Images | ALIAH ANDERSON

US-Komiker Cole Escola im Look, der an den Britischen Kolonialismus erinnert © Getty Images | Jamie McCarthy

Schleppe geht immer! Die britische Schauspielerin Lily James © AFP | ANGELA WEISS

Amy Fine Collins, Kolumnistin der Vanity Fair im Look eines Torrero © Getty Images for The Met Museum/Vogue | Dimitrios Kambouris

Frauenpower pur! (von links): Zoe Saldana, Emma Mackey, Greta Gerwig, Chemena Kamali und Sienna Miller. © Getty Images via AFP | Jamie McCarthy

Kontraste: Die südafrikanische Sängerin atemberaubend schlicht..... © Getty Images via AFP | Jamie McCarthy

... und eher bombastisch: Performer und Schauspieler Harrison Ghee. © Getty Images via AFP | Dia Dipasupil

Die Sprecherin des New Yorker Stadtrates, Adrienne Adams, a la DivaImages for The Met Museum/Vogue) © Getty Images for The Met Museum/Vogue | Dimitrios Kambouris

Der amerikanische Theaterproduzent Jordan Roth in einem Rosen-Hidjab. © Getty Images | Dia Dipasupil