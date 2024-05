Berlin. Die Krebs-Convention in Berlin bringt Experten, Betroffene und Promis zusammen. Weiteres Programm am Sonntag vor Ort und im Livestream.

Die Diagnose Krebs stellt das Leben auf Kopf. Dabei ist sie alles andere als selten: Eine halbe Million Menschen erkranken jedes Jahr allein in Deutschland. Für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Grund genug, in ihrer Sendung „Die Schatzsuche“ auf die Jagd nach Stammzellspendern zu gehen. Mit großem Erfolg: Binnen Tagen forderten Tausende Menschen Registrierungssets der Knochenmarkspenderdatei DKMS an. Dafür werden die beiden Entertainer bei der Krebs-Convention YES!CON in Berlin geehrt. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, Betroffene und Experten zusammenzubringen.

„Mehr als 38.000 Typisierungen zu erreichen, ist ein historischer Wert“, sagte Laudator Henning Krautmacher. Der ehemalige Frontmann der Kultband „Höhner“ würdigte das Engagement von Joko und Klaas, für das sie am Samstagabend in Berlin den „Ring of Courage“ erhielten. Die beiden schafften es, vor allem junge Leute „hinter dem Ofen hervorzuholen“. Zuvor hatte der Kölner Sänger selbst seinen Song „Unsere Wääch“ gesungen, den er seiner an Magenkrebs erkrankten Frau gewidmet hat.

YES!CON in Berlin: Preise für Kampf gegen den Krebs

Die Entertainer zeigten sich unterdessen gerührt von der Ehrung. „Das war eine kleine Idee, die auf einmal riesengroß wurde“, sagte Joko Winterscheidt. Umso schöner, dass die nach Einschätzung von Klaas Heufer-Umlauf gesetzte Messlatte von 10.000 Registrierungen für die DKMS noch so deutlich übertroffen werden konnte. „Sie sollte neugierig machen zuzuschauen, ob es klappt“, so der Moderator. Beide hätten mit ihrer Prominenz gern geholfen, dem Thema die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die es verdient.

Manuela Schwesig, amtierende Bundesratspräsidentin, schilderte in ergreifenden Worten ihre Erfahrungen mit der Erkrankung. © FUNKE Foto Services | Reto Klar

Zusätzlich wurden mit dem Shine A Light-Award drei Organisationen ausgezeichnet, die sich für von Krebs Betroffene starkmachen. Der Verein „Flüsterpost“ betreibt in Mainz eine Beratungsstelle, die Kinder und Jugendliche unterstützt, deren erwachsene Angehörige erkrankt sind. Ebenfalls geehrt wurde die gemeinnützige Gesellschaft „Flugkraft“, die sich krebskranken Menschen und ihren Familien etwa durch die Erfüllung von Wünschen unter die Arme greift. „Krebs Campus“ schließlich bietet eine Plattform, die dazu beitragen soll, Patientinnen und Patienten zu Experten für ihre Erkrankung zu machen, um ihre Behandlung so gut informiert wie möglich begleiten zu können. Sie erhalten von der Deutschen Postcode Lotterie jeweils 10.000 Euro für ihren Einsatz.

Außerdem hatten Interessierte im Vorfeld noch die Möglichkeit, eine der Organisationen mit dem Community Award auszuzeichnen. „Flugkraft“ sicherte sich so weitere 15.000 Euro.

Manuela Schwesig: „Es ist ein schwerer Schock“

Bei der hochkarätig besetzten Veranstaltung am Samstag hatten Betroffene Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und sich in Expertentalks über neueste Erkenntnisse zur Behandlung von Krebs zu informieren. In einer bewegenden Ansprache bekannte die amtierende Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig: „Ich weiß selber, wie es sich anfühlt. Es ist ein schwerer Schock für einen und die Familie.“ Sie hatte 2019 die Diagnose Brustkrebs erhalten.

FUNKE-Verlegerin Julia Becker engagiert sich für die Entwicklung einer App, die Kinder und Jugendliche beim Umgang mit Krebs unterstützen soll. © FUNKE Foto Services | Reto Klar

FUNKE-Verlegerin Julia Becker betonte in der Diskussionsrunde „Kindern Krebs erklären“, wie wichtig es ist, auch an die jüngsten Angehörigen zu denken. Heute sei klar, wie wichtig altersgerechte Informationen seien. Becker unterstützt deswegen die Entwicklung einer App, mit der sich Kinder und Jugendliche informieren könnten.

Die YES!CON findet noch am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Hauptstadtrepräsentanz der Telekom statt: Französische Straße 33a-c, 10117 Berlin. Eintritt frei. Anmeldung für Besucher unter yescon.org. Zusätzlich kann die Konferenz auch auf morgenpost.de im Livestream verfolgt werden.