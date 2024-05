Berlin. Die Schweiz gilt beim ESC 2024 als absoluter Favorit. Hinter dem Song „The Code“ von Nemo steckt eine sehr persönliche Geschichte.

Die Schweiz gewann den ersten Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix hieß. Seitdem konnten die Eidgenossen noch ein weiteres Mal den Sieg holen – 1988 überzeugte Céline Dion ganz Europa. Doch seitdem läuft es mehr als durchwachsen: Seit 2000 verpasste das Land ganze zehnmal den Einzug ins ESC-Finale.

Doch 2024 soll nun endlich wieder ein Sieg her. Holen soll ihn Nemo mit dem sehr persönlichen Song „The Code“. Denn was auf den ersten Blick eher wie ein skurriler Auftritt wirkt, hat eine tiefe Bedeutung.

Die Schweiz beim ESC 2024: Nemo mit „The Code“

„Willkommen zur Show, lass es alle wissen: Ich habe das Spiel satt, ich werde aus den Ketten ausbrechen“, singt Nemo gleich zu Beginn des Liedes und verspricht wenig später: „Diese Geschichte ist meine Wahrheit.“ Doch um welche Wahrheit geht es?

Um eine ganz persönliche, denn Nemo ist nichtbinär, fühlt sich also vom biologischen Geschlecht unabhängig weder männlich noch weiblich. Der Weg, sich das einzugestehen und es schließlich öffentlich zu machen, war für den schweizer ESC-Act ein langer Weg: „Ich ging durch die Hölle und zurück“, heißt es in „The Code“. Doch schließlich hat Nemo den Code und „das Paradies“ gefunden.

Im Song wird gerappt und gesungen – und das ausgesprochen gut. Nemo ist talentiert und kann das absolut unter Beweis stellen. Hinzu kommt, dass „The Code“ eingängig ist und im Ohr bleibt. Ein weiterer Pluspunkt: Das Lied verändert sich spätestens alle 30 Sekunden komplett, es sind quasi mehrere Songs in einem – wie gemacht, für die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Generation TikTok.

Auf der ESC-Bühne wird Nemo mit einem außergewöhnlichen Outfit und einer besonderen Show für Aufsehen sorgen. Beste Voraussetzungen also, dass der ESC im kommenden Jahr in der Schweiz stattfindet.

Nach langen, erfolglosen Jahren ging es für die Schweiz beim ESC zuletzt wieder leicht bergauf: 2019 schaffte es Luca Hänni auf Platz vier, 2021 holte Gjon‘s Tears sogar die Bronze-Medaille.

Jahr Interpret Beitrag Platz 2023 Remo Forrer „Watergun“ 20 2022 Marius Bear „Boys Do Cry“ 17 2021 Gjon's Tears „Tout l'univers“ 3 2020 Gjon's Tears „Répondez-moi“ ESC abgesagt 2019 Luca Hänni „She Got Me“ 4

Die Chancen, dass der ESC 2024 für die Schweiz zum Erfolg wird, stehen gut: Die Buchmacher schreiben dem Alpenland die höchsten Chancen auf den Gesamtsieg zu. Vielleicht hat Nemo also nicht nur den Code zu sich selbst, sondern auch den Code zum ESC-Sieg geknackt.