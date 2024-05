Berlin. Ein Song, der in Spanien bis zur Regierungsspitze vordrang: „Zorra“ von Nebulossa soll beim ESC 2024 ein Zeichen setzen. Mit Erfolg?

Schon vor dem Eurovision Song Contest 2024 sorgte der Beitrag aus Spanien für Kontroversen

Im Land ist „Zorra“ von Nebulossa umstritten – sogar Regierungschef Pedro Sánchez schaltete sich ein

Was macht das ESC-Lied so besonders?

Ein Ehepaar, das zusammen zwei Kinder hat und einen Friseursalon betreibt – klingt eigentlich nicht unbedingt nach dem Erfolgsrezept für den Eurovision Song Contest. Spanien wagt das Experiment dennoch und schickt das Duo Nebulossa – bestehend aus der 55-jährigen María Bas und dem 47-jährigen Mark Dasousa – zum ESC nach Schweden.

Mit ihrem Song „Zorra“, was wörtlich übersetzt „Füchsin“ bedeutet, in Spanien umgangssprachlich aber „Schlampe“ heißt, gewann das Ehepaar den spanischen Vorentscheid, das Benidorm Fest. Kann Nebulossa mit dem provokanten Song auch beim ESC 2024 überzeugen?

Spanien beim ESC 2024: Nebulossa mit „Zorra“

Der Auftritt beim ESC könnte einer der Höhepunkte in der Ehe von María und Mark sein – wenn die Ehefrau doch nur nicht direkt in erster Zeile singen würde, dass sie „nur eine Schlampe“ sei. Beim genaueren Hinhören wird jedoch klar: Das Duo zählt vermeintliche Gründe auf, für die sich eine Frau als Schlampe beschimpfen lassen muss, singt somit über Emanzipation und starke Frauen.

In Spanien löste der Song eine Feminismusdebatte aus und gelangte bis in die Regierung. Nach Forderungen, den Song aus dem Wettbewerb zurückzuziehen, meldete sich sogar der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez zu Wort: „Feminismus ist nicht nur gerecht, sondern auch unterhaltsam“, so der Politiker.

Echte ESC-Fans könnten Nebulossa schon aus dem vergangenen Jahr kennen. Damals standen María und Mark nämlich schon bei „Una Voce per San Marino“ auf der Bühne – dem ESC-Vorentscheid in San Marino. Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt.

Spanien beim ESC 2024: Nebulossa mit „Zorra“ im Video

So erfolgreich war Spanien zuletzt beim Eurovision Song Contest

Zuletzt gewann Spanien den ESC im Jahr 1969 mit „Vivo Cantando“ von Salomé. In den vergangenen Jahren erreichte das Land eher durchwachsene Ergebnisse. Einziger Ausreißer nach oben ist das Jahr 2022.

Jahr Interpret Beitrag Platz 2023 Blanca Paloma „Eaea“ 17 2022 Chanel „SloMo“ 3 2021 Blas Cantó „Voy a quedarme“ 24 2020 Blas Cantó „Universo“ ESC abgesagt 2019 Miki „La Venda“ 22

Und wie stehen die Chancen von Nebulossa beim ESC 2024? Erneut dürfte es Spanien nicht ganz nach vorne schaffen. Für das Finale ist das Land zwar gesetzt, große Siegchancen werden ihm aber nicht zugesprochen. Vielmehr dürfte es erneut auf einem der hinteren Plätze landen.