Bremervörde. Vor einer Woche verschwand der sechsjährige Arian aus Bremervörde. Was über den Fall des vermissten Jungen bekannt ist.

Arian aus Bremervörde bleibt weiter verschwunden

Die Polizei stellte die aktive Suche am Dienstag ein

Wie ist der aktuelle Stand bei den Ermittlungen? Der Überblick

Gut eine Woche nach dem Verschwinden des sechs Jahre alten Arian aus Bremervörde im Norden Niedersachsens stellen die Ermittler die aktive Suche ab Dienstag ein. „Wir werden ab morgen hier nicht mehr vor Ort sein“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Eine Ermittlungsgruppe werde aber weiter an dem Fall dranbleiben. Seit dem 22. April hatten Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige nach dem autistischen Jungen gesucht.

Die Einsatzkräfte durchkämmten nach eigenen Angaben 5300 Hektar zu Land, zu Wasser und aus der Luft. Täglich waren rund 800 Menschen beteiligt, darunter auch viele Spezialkräfte mit Hunden, Pferden, Helikoptern, Drohnen, Booten und Tauchequipment. „Wir wollten alles Menschenmögliche tun, um Arian zu finden“, sagte der Polizeisprecher.

Auch Boote kommen bei der Suche nach Arian zum Einsatz. © DPA Images | Moritz Frankenberg

Suche nach Arian aus Bremervörde eingestellt – „Haben jeden Stein umgedreht“

Am Wochenende waren die Einsatzkräfte erneut mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Sonntag suchten 1200 Menschen nach dem Kind, eine Menschenkette habe „jeden Stein umgedreht“, sagte der Polizeisprecher. „Wir haben gestern noch mal alles in die Waagschale geworfen.“ Auch Kräfte der Polizei, des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und der Bundeswehr waren im Einsatz. Nachts seien etwa 60 Soldaten mit Nachtsichtgeräten im Einsatz, so eine Sprecherin des Landeskommandos Niedersachsen der Bundeswehr. Doch der Erfolg blieb aus. „Wir waren fast dabei, zu versprechen, wir werden ihn finden, und das konnten wir nicht einhalten.“

Auch das Heimatdorf des verschwundenen Jungen zeigte sich solidarisch, bei einer Aktion des Kindergartens entstanden „Glückskleeblätter für Arian, dass er zurückkommt“, wie eine Anwohnerin der Deutschen Presse-Agentur (DPA) sagte. „Alle hoffen, dass Arian zurückkommt und er sich halt irgendwo versteckt“, so die Frau weiter.

Im örtlichen Kindergarten wurden Kleeblätter mit Botschaften für den verschwundenen Arian gebastelt. © DPA Images | Sina Schuldt

Autistischer Junge verschwunden: Feuerwerk und Luftballons sollten bei der Suche helfen

Nach mehreren kalten Nächten hatte die Polizei von einer sehr ernsten Lage gesprochen. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass der autistische Junge nicht auf Ansprache reagiert und sich nicht melden wird, wenn er Menschen in der Nähe bemerkt. Mit einem Feuerwerk, Luftballons, Süßigkeiten, Lautsprecher und sogenannten Skybeamern –Lichtkegel, die an den nächtlichen Himmel geworfen wurden – versuchten Helfer, die Aufmerksamkeit des verschwundenen Jungen zu bekommen. Die Hoffnung der Einsatzkräfte war, dass der Junge möglicherweise darauf reagierte.

Der sechsjährige Arian wird nun seit einer Woche vermisst. © Polizei | Polizei

Der Sechsjährige war am Montagabend vergangener Woche aus seinem Zuhause verschwunden – auf Socken und eher leicht bekleidet, wie die Polizei mitteilte. Sie geht davon aus, dass der Junge selbstständig weglief. Eine Überwachungskamera hatte den Jungen dabei gefilmt, wie er nach dem Verschwinden aus seinem Elternhaus in Richtung eines angrenzenden Waldes lief. Der Vater hatte sofort die Polizei alarmiert, als er bemerkte, dass das Kind nicht mehr zu Hause war.

Daraufhin durchkämmten Hunderte Einsatzkräfte das Gebiet rund um Elm-Bremervörde, dem Heimatort des Sechsjährigen. Angesichts der niedrigen Temperaturen der vergangenen Tage war die Suche laut der Polizei zu einem Wettlauf gegen die Zeit geworden.

Eltern des verschwundenen Arian wenden sich an Anwohner

Am Freitag wandten sich die Eltern des Jungen über die Instagram-Seite der örtlichen Polizei an die Anwohner. Sie baten sie mehrmals täglich mögliche Verstecke auf ihrem Grundstück zu durchsuchen. Auch Überwachungskameras sollen regelmäßig überprüft werden. Arian sei ein „sportlicher, geschickter kleiner Junge mit fantastischen Instinkten“. Daher sei auch nicht auszuschließen, dass er beispielsweise auf einen Hochsitz geklettert sei.

Verschwundener Arian: Polizei geht nicht von Verbrechen aus

Laut einem Polizeisprecher gibt es keine Hinweise auf ein mögliches Verbrechen. Zwar gibt es Wölfe in der Gegend, von einem möglichen Wolfsangriff sei dennoch nicht auszugehen. Auch Wolfgang Albrecht, ein Wolfsberater des Landkreises Rotenburg, hält das für unwahrscheinlich.

Einsatzkräfte der Polizei suchen nach dem sechsjährigen Arian. © Sina Schuldt/dpa | Unbekannt

Am Montag dankte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Einsatzkräften. „Dies ist auch für sie ein schwieriger Einsatz – dessen bin ich mir bewusst“, so Weil. Die Suchaktion sei ein eindrucksvolles Beispiel für Mitgefühl und Zusammenhalt. Auch Weil hofft nach eigenen Angaben, „dass Arian jetzt schnell und hoffentlich lebend gefunden wird“.

Hinweise auf den verschwundenen Jungen können über das Bürgertelefon unter den Nummern 04761/7489135 und 04761 7489144 gegeben werden.

fmg/dpa