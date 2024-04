Rom/Neapel. Am Vesuv hat es ein Erdbeben gegeben. Geologen sprechen von einem der stärksten seit Monaten. In der Stadt geht die Angst um.

In der Umgebung des VulkansVesuv bebt die Erde wieder. Mit einer Stärke von 3,9 war ein Erdbeben am Samstag um 5:44 Uhr stark und in der süditalienischen Metropole Neapel klar zu spüren, vor allem in den höheren Gebäuden.

In einigen Hochhäusern wackelten die Lampen, Gegenstände stürzten zu Boden. Menschen rannten in Angst auf die Straße, Verletzte gab es aber nicht. In den sozialen Netzwerken berichteten Anrainer von Erschütterungen über mehrere Minuten hinweg.

In der Region bebt seit Monaten die Erde

Nach Angaben des Forschungszentrums mit Sitz in Neapel lag das Epizentrum an den Hängen des Vulkans, in einem dicht besiedelten Gebiet nicht weit von der Vesuvstadt. Registriert wurde es demnach in einer Tiefe von 3 Kilometern.

Seit Monaten wird die Region im Westen Neapels von kleinen und größeren Erdbeben erschüttert. Meist nur ein Zittern von einigen Sekunden, manchmal begleitet von einem Rumoren im Untergrund, ohne dass bisher groß etwas passierte.

Das heftigste Beben in den vergangenen Monaten hatte immerhin Stärke 4,2. Viele Anwohner fürchten, dies seien Vorzeichen für einen Vulkanausbruch. Der 1281 Meter hohe Vesuv ist der Hausberg der Stadt mit mehr als 900.000 Einwohnern.

„Eines der stärksten Beben seit Monaten“

„Das Erdbeben von heute Morgen war eines der stärksten in der Gegend von Neapel in den letzten Monaten. Das Besondere an dieser Periode ist, dass es viele Beben von größerer Stärke gibt“, betonte der Vulkanologe Mauro Di Vito, Direktor des Beobachtungszentrums des Vesuvs „Osservatorio Vesuviano“.

Der letzte Ausbruch des Vulkans liegt 80 Jahre zurück: Er begann am 18. März 1944 und dauerte zehn Tage. Trotz der Evakuierung von mehr als 10.000 Menschen gab es damals 26 Tote.

Im Jahr 79 nach Christus hatten nach mehreren Ausbrüchen – plinianische Eruptionen – des Vesuvs Asche, Schlamm und Lava die antike Stadt Pompeji unter sich begraben, Tausende starben. Die Anlage gehört heute zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Italiens. Lesen Sie dazu: Archäologe über Pompeji – „Es kann jederzeit zu Ende sein“

Plinianische Eruptionen sind gewaltige explosive Vulkanausbrüche, die mit enormen Aschenfällen verbunden sind. Ihren Namen verdanken sie dem Augenzeugen und Chronisten Plinius dem Jüngeren, der den Ausbruch des Vesuvs und den Untergang Pompejis in zwei Briefen an den römischen Geschichtsschreiber Cornelius Tacitus beschrieb. Sein Onkel, der Naturforscher Plinius der Ältere, fand bei diesem Ausbruch den Tod.

Anderes Erdbebengebiet bereitet große Sorgen

Name Campi Flegrei (Phlegräische Felder) Lage Westlich von Neapel, Italien Typ Supervulkanische Caldera Bedeutende Eruptionen Campanian Ignimbrite (vor 39.000 Jahren), Neapolitan Yellow Tuff (vor 15.000 Jahren) Größe 13 km breit Historische Bedeutung Zwei massive Eruptionen führten zum Kollaps der Caldera

Eigentlich gilt in der dicht besiedelten Region um Neapel ein anderes Erdbebengebiet als gefährlich, die Campi Flegrei, wörtlich übersetzt: – ein insgesamt 150 Quadratkilometer großes Areal, das sich sowohl an Land als auch im Meer erstreckt. Dort gab es am 3. März im Meer ein Erdbeben der Stärke 3,4.

Die Phlegräischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität in der Region Kampanien, werden seit geraumer Zeit von vielen kleinen Erdbeben heimgesucht. Meistens sind es allerdings kleine und kaum spürbare Erschütterungen, die die Erdkruste in dem Areal schwächen. Immer wieder warnen Forscher vor diesem Phänomen. Die Behörden haben zuletzt Simulationen für Massenevakuierungen im Fall von akuter Gefahr organisiert. (mta)