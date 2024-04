New York/Berlin. Im Prozess um Film-Mogul Harvey Weinstein hat es eine unerwartete Wende gegeben: Ein Gericht hob ein Urteil von 2020 auf.

Ein Gericht in New York hat die historische Verurteilung des ehemaligen Filmmoguls Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen aufgehoben. Die Richter gaben am Donnerstag in einer überraschenden Entscheidung der Berufung des 72-Jährigen statt, wie aus einem Gerichtsdokument hervorging.