Paris. Die Mühlenräder des bekannten Kabaretts sind abgestürzt. Es gibt nach Angaben der Feuerwehr keine Verletzten. Die Ursache ist unklar.

In der vergangenen Nacht sind die charakteristischen Mühlenräder an der Front des Moulin Rouge eingestürzt. Es handelt sich um ein bekanntes Kabarett in Paris und ist eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. Nach Angaben der Feuerwehr kam bei dem Unglück niemand zu Schaden. Wie es zu dem Einsturz kam, ist demnach noch unklar. Moulin Rouge bedeutet übersetzt „rote Mühle“, das 1899 eröffnete Etablissement beherbergte in seiner langen Geschichte einige der größten französischen Stars. Ein auf X (ehemals Twitter) verbreitetes Video zeigt die Flügel am Boden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Erst kürzlich hatte der Brand der historischen Börse in Kopenhagen ein europäisches Wahrzeichen zerstört. Die Löscharbeiten zogen sich hier über mehrere Tage. Vor fast genau fünf Jahren erlebte Paris ebenfalls einen verheerenden Brand, der die berühmte Kirche Notre Dame in Teilen zerstörte. Ende dieses Jahres soll das berühmte Gotteshaus wiedereröffnet werden. Bei beiden Bränden ist die Ursache noch unbekannt.

Das Wahrzeichen noch mit intakten Mühlrädern. (Archivfoto) © AFP | DIMITAR DILKOFF

afp/fmg