Berlin. Mit „Always On The Run“ fährt Isaak für Deutschland zum ESC 2024. Das Lied ist eingängig – und wiederholt doch einen deutschen Fehler.

Seit Jahren bleiben deutsche ESC-Erfolge aus

2024 soll es Isaak richten und mit „Always On The Run“ überzeugen

Hat er Chancen beim Eurovision Song Contest?

„Irgendwann muss es doch mal besser laufen.“ Das denken sich wohl viele Deutsche, wenn sie Jahr für Jahr den Eurovision Song Contest verfolgen. Denn auf viele Punkte wartet die Bundesrepublik seit Jahren vergebens. Lediglich Michael Schulte konnte 2018 überzeugen und sich und dem Land einen hervorragenden vierten Platz sichern. Könnte das beim ESC 2024 erneut klappen?

Dafür sorgen soll der Sänger Isaak, der sich beim deutschen ESC-Vorentscheid unter anderem gegen Max Mutzke durchsetzte. Sein Song: „Always On The Run“. Kann er damit überzeugen und den deutschen ESC-Fluch brechen? Unwahrscheinlich.

Deutschland beim ESC 2024: Isaak mit „Always On The Run“

Isaak Guderian, wie der 29-Jährige mit vollem Namen heißt, stammt aus Nordrhein-Westfalen. Einige Punkte könnte ihm beim ESC seine Mutter bescheren, die isländische Wurzeln hat – was die Medien in dem nordeuropäischen Land auch schon aufgegriffen haben. Erste Erfahrungen sammelte Isaak als Straßenmusiker. 2011 nahm er an der Castingshow „X Factor“ teil, 2021 gewann der die Talentshow „Show Your Talent“.

Große Erfolge konnte er mit seiner Musik bisher nicht sammeln. Durch den Eurovision Song Contest könnte sich das ändern. Denn sein Song ist gefällig und ähnlich wie Deutschlands Beitrag 2022 (Malik Harris mit „Rockstars“) sehr „radiotauglich“. Für Malik Harris führte diese Kombination zum Erfolg: Zwar nicht beim ESC, bei dem er den letzten Platz belegte. Aber in den Charts, wo „Rockstars“ bis auf Platz acht kletterte. Das Lied wurde zum Radio-Hit.

ESC 2024: Datum, Veranstaltungsort, Sender und Chancen weitere Videos

Ähnlich könnte es auch Isaak ergehen. Ein Erfolg beim ESC scheint zwar unwahrscheinlich, in den Wettquoten liegt Deutschland weit hinten. Das muss aber eben nicht bedeuten, dass sich die Teilnahme für den Sänger nicht lohnen kann. Und auch für den Song Contest bleibt ein bisschen Hoffnung. Denn die Jurys, die immerhin die Hälfte der Punkte vergeben, könnte Isaak mit seiner kräftigen und markanten Stimme für sich gewinnen und so wenigstens ein paar Punkte einheimsen.

Auch interessant

ESC 2024 in Malmö: Alle Songs und Teilnehmer im Überblick Von Martin Nefzger

Mit Blick auf den ESC begeht Deutschland allerdings einen Fehler, den das Land schon zu oft gemacht hat: Ausgewählt wurde ein guter Sänger mit einem durchschnittlichen Song, der zwischen den 25 anderen Songs untergehen dürfte. So wurden in den Jahren vor Malik Harris schon einige deutsche ESC-Teilnehmer verheizt. Bleibt zu hoffen, nicht zuletzt für den talentierten und sympatischen Isaak, dass es in diesem Jahr anders läuft.

Deutschland beim ESC 2024: Isaak mit „Always On The Run“ im Video

So erfolgreich war Deutschland zuletzt beim Eurovision Song Contest

Deutschland konnte den Eurovision Song Contest bisher zweimal gewinnen: 1982 überzeugte Nicole mit „Ein bisschen Frieden“, 2010 Lena mit „Satellite“. In den vergangenen Jahren lief es dagegen eher mau.

Lesen Sie auch: Eurovision Song Contest – So schnitt Deutschland über die Jahre ab