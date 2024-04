Berlin. Tief in einer indischen Mine stoßen Forscher auf die Überreste einer 47 Millionen Jahre alten Riesen-Schlange –die Rekordlänge hat.

Die Erde vor 47 Millionen Jahren war kein Ort für Schlangenphobiker. Denn was Forscher tief in einer Mine in Indien fanden, übersteigt jede Vorstellungskraft. Das gewaltige Fossil einer Ur-Schlange bezeichnen Wissenschaftler als „größte Schlange, die jemals gelebt hat. Ganze 15 Meter lang könnte der Gigant gewesen sein, länger als ein T-Rex.

Damit stellt die neu entdeckte Art Vasuki Indicus wohl einen neuen Rekord auf. Bisher galt die ausgestorbene Titanoboa mit einer Länge von 14 Meter und einem Gewicht von 1,25 Tonnen als größte Schlange der Erde. Die längsten heute lebenden Schlangen, die Anakondas, bringen es im Vergleich auf „nur“ maximal neun Meter. Ihren Namen verdankt Vasuki Indicus ihren indischen Entdeckern. Vasuki ist in der indischen Mythologie der König aller Schlangen.

Ur-Schlange erstickte ihre Beute in Umklammerung

Bei den indischen Fossilien handelt es sich um insgesamt 27 Wirbelknochen der Ur-Schlange Vasuki, von denen einige immer noch in ihrer ursprünglichen Position lagen. Laut den Forschern habe die Schlange wie eine riesige Python ausgesehen. Auch sei sie nicht giftig gewesen. Ihre Studie des Fossils veröffentlichten sie im Fachjournal „Scientific Reports“.

„Angesichts ihrer riesigen Größe war Vasuki ein langsames, hinterhältiges Raubtier, das seine Beute ähnlich wie Pythons oder Anakondas durch eine Umklammerung erstickte“, zitiert „The Guardian“ den Hauptautoren der Studie und Doktoranden der Paläontologie, Debajit Datta. „Die Schlange lebte in einem Sumpf nahe der Küste zu einer Zeit als die globalen Temperaturen höher waren als heute“, sagte Datta. Das Fossil wurde in einer Kohlebmine im westlichen indischen Bundesstaat Gujarat entdeckt.

Vasuki lebte auf Großkontinent Gondwana

Anhand der Weite der Wirbelknochen schätzen die Forscher die Länge von Vasuki 11 bis 15 Meter ein. Dabei rechnete das Forschungsteam unter anderem mit den Daten moderner Schlangen, was die Aussagekraft der Schätzung begrenze. Vasuki gehört zur Gruppe der Madtsoiidae, einer Schlangengruppe, die auf dem Großkontinent Gondwana entstand.

Das in Indien entdeckte Exemplar soll während der Erdepoche des Eozäns gelebt haben, das vor etwa 56 Millionen Jahren begann und vor 33,9 Millionen Jahren endete. Damals entstanden viele Urahnen von heutigen Tierarten wie Elefanten, Fledermäusen oder Huftieren.

