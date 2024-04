Berlin. Angelina Mango aus Italien gilt als heimliche Favoritin beim ESC. Ihr Song „La Noia“ geht um Langeweile – ist selbst aber gar nicht öde.

Die 23-jährige Angelina Mango gilt in Italien bereits als Star – nun tritt sie für ihr Land beim Eurovision Song Contest 2024 an

Beim Pop- und Schlagerfestival Sanremo überzeugte die Musikertochter mit „La Noia“

Im Lied geht es um Langeweile – die Angelina womöglich sogar den ESC-Sieg bringen könnte

„La Noia“ mag zwar auf Italienisch „Langeweile“ bedeuten, doch das Lied von Angelina Mango, mit dem sie für Italien beim Eurovision Song Contest 2024 antreten wird, vermittelt alles andere als Eintönigkeit.

Italien liegt bei den Buchmachern einmal mehr weit vorne, ESC-Experten zählen Mango zu den Favoriten. In sozialen Netzwerken erhält sie nicht nur Zuspruch aus Italien, sondern aus ganz Europa.

Italien beim ESC 2024: Angelina Mango mit „La Noia“

Angelina Mango, die Tochter des Musikers Pino Mango und der Sängerin Laura Valente, wurde in der italienischen Provinz Potenza geboren. Ihre Liebe zur Musik wurde bereits in jungen Jahren durch ihre künstlerische Familie entfacht. Gemeinsam mit ihrem Bruder sammelte sie erste Bühnenerfahrungen in einer Jugendband. Nachdem ihr Vater auf tragische Weise bei einem seiner Konzerte auf der Bühne einen tödlichen Herzinfarkt erlitt, zog sie 2016 nach Mailand, wo sie 2020 ihre erste Single aufnahm.

Im Februar dieses Jahres eroberte Angelina Mango mit ihrem mitreißenden Song „La Noia“ die Herzen beim legendären Sanremo-Festival und sicherte sich damit die ESC-Kandidatur 2024. Dieser Erfolgt steht in stolzer Tradition, denn ihre Mutter gewann das Festival bereits zweimal mit der Band Matia Bazar und nahm 1979 am ESC teil.

In „La Noia“ singt Angelina Mango über Langeweile – die für sie selbst aber kein Problem sein muss. Sie sagt: „Man sollte keine Angst vor der Langeweile haben. Sie sollte willkommen sein, sie ist wichtig, ebenso wie alle Gefühle, die uns in die Tiefe ziehen. Es gibt immer einen Aufschwung. Und schwierige Momenten muss man wegtanzen.“

Konkret geht es um „la cumbia della noia“. Cumbia ist ein Tanz aus Kolumbien – Langeweile wird hier also wirklich weggetanzt. Der Song kombiniert mehrere Genres – neapolitanische Klänge gemischt mit Pop- und Elektrobeats sorgen für ordentlich Stimmung auf der Bühne.

Italien beim ESC 2024: Angelina Mango mit „La Noia“ im Video

So erfolgreich war Italien zuletzt beim Eurovision Song Contest

Die Italiener wissen, wie der ESC funktioniert. Zuletzt gewannen Sie 2021 mit der Band Måneskin mit dem Song „Zitti e buoni“. Auch davon abgesehen schnitt Italien in den vergangenen Jahren gut ab.

Jahr Interpret Beitrag Platz 2023 Marco Mengoni Due Vite 4 2022 Mahmood & Blanco Brividi 6 2021 Måneskin Zitti e buoni 1 2020 Diodato Fai rumore ESC abgesagt 2019 Mahmood Soldi 2

Kann Angelina in die großen Fußstapfen ihrer Mutter und ihrer ESC-Vorgänger treten? Die Chancen stehen gut, in den Wetten liegt die Sängerin weit vorne. Mit einem überzeugenden Auftritt im ESC-Finale könnte sogar der Sieg drin sein.