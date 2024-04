Berlin. Strafverfolgungsbehörden gehen in mehreren Bundesländern gegen eine Bande vor, die gegen hohe Zahlungen Aufenthaltstitel beschaffte.

In einer konzertierten Aktion haben Deutschlands Strafverfolgungsbehörden zum Schlag gegen einen Schleuser-Ring ausgeholt. Rund 1000 Einsatzkräfte durchsuchen seit dem frühen Mittwochmorgen mehr als einhundert Objekte und Immobilien in acht Bundesländern. Ermittelt wird gegen eine Bande, die wohlhabenden Klienten unbefristete Aufenthaltstitel illegal gegen hohe Zahlungen beschafften. Insgesamt sollen 350 dieser Luxus-Schleusungen vorgenommen worden sein. Hauptverdächtige in den Ermittlungen sollen zwei Rechtsanwälte sein. Durchsucht wurden unter anderem Anwaltskanzleien und Ausländerämter.

Auch interessant: Der radikale Arm der Mullahs reicht bis nach Deutschland

Gegen 4.00 Uhr startete die Strafverfolgung eine Reihe von Hausdurchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Schwerpunkt der Razzien liegt nach „Bild“-Informationen in Nordrhein-Westfalen. In Solingen schickte die Staatsanwaltschaft ein Einsatzkommando zur Vollstreckung eines Haftbefehls in eine Luxus-Villa. Am Morgen gelang es den Beamten allerdings nicht, die gesuchte Person zu finden.

Aufenthaltstitel für 350.000 Euro: Razzia bei Anwälten und Ämtern

Allerdings schnappte die Falle der Ermittler in zehn weiteren Fällen zu. An mehreren Standorten beschlagnahmten Polizisten Beweismaterial. In Solingen wurde zudem eine gewerbliche Einrichtung durchsucht, die bis zu 30 verschiedenen Firmen als Scheinadresse gedient haben soll.

Lesen Sie auch: Zollinspekteure prüfen „Sony Center“ auf Schwarzarbeit

Neben den elf Haftbefehlen stehen insgesamt 38 Personen auf der Liste möglicher Involvierter. Unter anderem gehen die Behörden davon aus, dass die beiden Drahtzieher, die hauptamtlich als Rechtsanwälte fungieren, Mitarbeiter von Ausländerämtern bestochen haben. Für die dauerhaft gültigen Aufenthaltstitel sollen teilweise bis zu 350.000 Euro geflossen sein.