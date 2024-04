Berlin. Unter die 100 besten Strände beim „Golden Beach Award 2024“ schaffte es auch ein deutscher Strand – der liegt jedoch gar nicht am Meer.

Manchmal muss man gar nicht in tropische Länder reisen, um einen schönen Strand zu finden. Es reicht schon eine kurze Fahrt nach Bayern – zumindest laut dem Ranking des „Golden Beach Award 2024“, der vom Portal „Beachatlas“ vergeben wurde. In der Liste der 100 besten Strände der Welt konnte dort nämlich nur ein einziger deutscher Strand punkten. Und der liegt nicht einmal am Meer: Auf Platz 45 landete die Eisbach-Welle im Englischen Garten in München. Die künstlich erzeugte Welle zieht zu jeder Jahreszeit Surfer wie Touristen gleichermaßen an.

Wer sich jetzt fragt, wie der Surf-Spot im Englischen Garten, der eigentlich gar kein richtiger Strand ist, zu den besten Stränden der Welt gehören kann, der muss sich anschauen, welche Kriterien das Portal zur Bewertung herangezogen hat. Beim „Golden Beach Award“ zählt nämlich nicht nur das Äußere. Die Strände werden nach insgesamt sechs Kriterien bewertet:

klassische Schönheit

Biodiversität

Party und Lifestyle

Inklusivität

Gemeinschaft

kulturelle Bedeutung

Die Eisbach-Welle wird vermutlich eher bei letzteren Punkten überzeugt haben. Man gehe bei den Parametern absichtlich über das Herkömmliche hinaus und wolle auch andere Punkte umfassen, die einen Strand bemerkenswert machen würden, heißt es auf dem Portal.

Mehrere europäische Strände in der Top 20 vertreten

Auf der Liste landeten aber auch einige Strände, die sich den Titel auch durch ihre optische Erscheinung verdient haben. Die besten Strände hat demnach die Insel Bora-Bora im Südpazifik, die in dem Ranking als das „ultimative Paradies“ bezeichnet wurde. Den zweiten Platz belegte der „Boulders Beach“ in der südafrikanischen Stadt Kapstadt. Der Strand ist für die Pinguine bekannt, die dort leben. Auf dem dritten Platz landete der „Waikiki Beach“ auf der Insel Hawaii. Er überzeugte vor allem durch seine kulturelle Bedeutung und Geschichte.

Während die Strände auf den ersten Plätzen allesamt eher weit entfernt sind, haben es zumindest in die Top 20 auch ein paar europäische Strände geschafft. Frankreich und Spanien sind dabei vertreten – sowie ein griechischer Strand. Wer sich noch für den nächsten Urlaub inspirieren lassen möchte, findet hier die Top 20 in der Übersicht:

Traumhafte Strände auf Bora Bora.

1. Bora Bora Französisch-Polynesien 2. Boulders Beach Südafrika 3. Waikiki Beach Hawaii, USA 4. Copacabana Brasilien 5. Maya Bay Thailand 6. Black Sand Beach Island 7. Glass Beach USA 8. JBR Beach Vereinigte Arabische Emirate 9. Skeleton Coast Namibia 10. Omaha Beach Frankreich 11. Whitehaven Beach Australien 12. Pattaya Beach Thailand 13. Cap d'Agde Frankreich 14. Vierwaldstättersee Schweiz 15. Barceloneta Beach Spanien 16. Bondi Beach Australien 17. Source d’Argent Seychellen 18. Playa d'en Bossa Spanien 19. Elia Beach Griechenland 20. Playa del Amor Mexiko

Menschen suchen Abkühlung am Bondi Beach in Sydney.

Für das Ranking wurde zunächst per Algorithmus und anhand der Kriterien eine Liste der 100 besten Strände erstellt. Anschließend bewerteten Reiseexperten und -influencer die Auswahl und brachten eigene Vorschläge ein, die am Ende in finale das Ranking miteinflossen.

