Berlin. Ein Amoklauf in Finnland hat mindestens drei Verletzte zur Folge. Ein 13-Jähriger hatte auf eine Gruppe Gleichaltriger geschossen.

In einer Schule im finnischen Vantaa sind Schüsse gefallen – mehrere Menschen wurden verletzt. Am Dienstagmorgen sei es zu den Schüssen in der Stadt nahe Helsinki gekommen, teilte die finnische Polizei mit. Der Vorfall werde vor Ort weiter untersucht. „Alle an der Schießerei Involvierten sind Kinder“, sagte ein Polizeisprecher. Die Tat hatte sich demnach am Morgen gegen 9 Uhr (Ortszeit, 8 Uhr MESZ) ereignet.

Wie die „BBC“ berichtet, handelt es sich bei den Verletzten um drei 13-Jährige. Dem britischen Staatsmedium zufolge soll es sich auch beim Schützen um einen 13-Jährigen handeln. Der Amokläufer ist nach Angaben der Polizei mittlerweile in Gewahrsam. Bei der Schule handelt es sich um eine Grund- und Gemeinschaftsschule, an der Kinder zwischen sieben und 15 Jahren unterrichtet werden.

sek mit dpa