Berlin. Er war einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands: Fritz Wepper. Nun ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Fritz Wepper ist tot. Wie „Bild“ zunächst berichtete, ist er am Montagmorgen „friedlich eingeschlafen“. Das will das Medium vom Weppers Ehefrau Susanne Kellermann erfahren haben.

Fritz Wepper ist tot: Schauspieler hinterlässt Frau und Tochter

Der erfolgreiche Schauspieler, der für seine jahrzehntelange Film- und Fernsehkarriere unter anderem mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet wurde, verstarb nach „Bild“-Informationen um 9.45 Uhr im Hospiz in Oberbayern. Dorthin verlegt worden war Wepper, nachdem sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Monaten rapide verschlechtert hatte. Erst im vergangenen November hatte der Schauspieler aus der Kultserie „Derrick“, seinen ebenfalls bekannten Bruder Elmar beerdigt. Am Begräbnis konnte er nur im Rollstuhl und stark vom Alter gezeichnet teilnehmen.

Neben seiner Rolle als Harry in der Krimi-Sendung „Derrick“, war Wepper in den vergangenen Jahren vor allem durch die Nonnenserie „Um Himmels Willen“ präsent. Wepper hinterlässt eine Frau und eine zwölfjährige Tochter.

