Los Angeles. Das Atombomben-Drama von Christopher Nolan ist der Gewinner der 96. Academy Awards - Barbie geht fast leer aus.

„Das biografische Epos „Oppenheimer“ über den Erfinder der Atombombe ist mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet worden. Außerdem wurde „Oppenheimer“-Regisseur Christopher Nolan bei der Gala der US-Filmakademie am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood mit dem Regie-Oscar geehrt, der Hauptdarsteller des Films, Cillian Murphy, erhielt ebenfalls eine der begehrten Trophäen. Der zweit große Favorit und Welterfolg des Jahres an den Kinokassen, „Barbie“, ging beinahe leer aus. Nur der Filmsong „What Was I Made For?“ (Billie Eilish/Finneas O’Connell) kann gewinnen.

Den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle holte Emma Stone für „Poor Things“, die sich unter anderen gegen die Deutsche Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“) durchsetzte..

Insgesamt räumt „Oppenheimer“ sieben der begehrten Trophäen ab, vier gehen an „Poor Things“. Alle Kategorien - und wer jeweils gewonnen hat:

Die Oscars in der Übersicht:

Bester Film: „Oppenheimer“ (Produktion: Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas)

„Oppenheimer“ (Produktion: Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas) Bester internationaler Film : die britische Produktion „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer

: die britische Produktion „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer Regie: Christopher Nolan für „Oppenheimer“

Christopher Nolan für „Oppenheimer“ Hauptdarstellerin: Emma Stone („Poor Things“)

Emma Stone („Poor Things“) Hauptdarsteller: Cillian Murphy („Oppenheimer“)

Cillian Murphy („Oppenheimer“) Nebendarstellerin : Da’Vine Joy Randolph („The Holdovers“)

: Da’Vine Joy Randolph („The Holdovers“) Nebendarsteller : Robert Downey Jr. („Oppenheimer“)

: Robert Downey Jr. („Oppenheimer“) Kamera: Hoyte van Hoytema für „Oppenheimer“

Hoyte van Hoytema für „Oppenheimer“ Original-Drehbuch : Justine Triet und Arthur Harari für „Anatomie eines Falls“

: Justine Triet und Arthur Harari für „Anatomie eines Falls“ Adaptiertes Drehbuch : Cord Jefferson für „Amerikanische Fiktion“ („American Fiction“)

: Cord Jefferson für „Amerikanische Fiktion“ („American Fiction“) Schnitt: Jennifer Lame für „Oppenheimer“

Jennifer Lame für „Oppenheimer“ Filmmusik/Original Score : Ludwig Göransson für „Oppenheimer“

: Ludwig Göransson für „Oppenheimer“ Filmsong: aus „Barbie“ das Lied „What Was I Made For?“ (Billie Eilish/Finneas O’Connell)

aus „Barbie“ das Lied „What Was I Made For?“ (Billie Eilish/Finneas O’Connell) Produktionsdesign/Szenenbild : „Poor Things“ (Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, James Price)

: „Poor Things“ (Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, James Price) Ton/Sound: „The Zone of Interest“ (Johnnie Burn und Tarn Willers)

„The Zone of Interest“ (Johnnie Burn und Tarn Willers) Visuelle Effekte: „Godzilla Minus One“ (Japan)

„Godzilla Minus One“ (Japan) Animationsfilm: „Der Junge und der Reiher“ (Hayao Miyazaki und Toshio Suzuki)

„Der Junge und der Reiher“ (Hayao Miyazaki und Toshio Suzuki) Animations-Kurzfilm : „War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko“ (Brad Booker und Dave Mullins)

: „War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko“ (Brad Booker und Dave Mullins) Dokumentarfilm: „20 Tage in Mariupol“ (Mstyslaw Tschernow, Raney Aronson-Rath und Michelle Mizner)

„20 Tage in Mariupol“ (Mstyslaw Tschernow, Raney Aronson-Rath und Michelle Mizner) Dokumentar-Kurzfilm : „The Last Repair Shop“ (Kris Bowers und Ben Proudfoot)

: „The Last Repair Shop“ (Kris Bowers und Ben Proudfoot) Make-up/Hairstyling : „Poor Things“ (Mark Coulier, Nadia Stacey und Josh Weston)

: „Poor Things“ (Mark Coulier, Nadia Stacey und Josh Weston) Kostümdesign: Holly Waddington für „Poor Things“

Holly Waddington für „Poor Things“ Kurzfilm (Live Action Short Film): „Ich sehe was, was du nicht siehst“ (The Wonderful Story of Henry Sugar) von Wes Anderson und Steven Rales (fmg/dpa)

