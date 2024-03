Unter vorgehaltener Waffe wurde der „Aktenzeichen XY ... ungelöst“-Moderator Rudi Cerne als vermeintlicher RAF-Terrorist verhaftet.

Normalerweise ist es Rudi Cerne selbst, der zusammen mit der Polizei Verbrecher schnappt. Als Moderator der ZDF-Serie „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ präsentiert Cerne seit 22 Jahren alte Kriminalfälle, die nicht selten unter Mithilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden können. In den 70er Jahren, lange vor dem RAF-Trio Klette, Staub und Garweg, wurde Cerne jedoch selbst verhaftet – als gesuchter RAF-Terrorist. Das erzählt der ehemalige Eiskunstläufer in einem Beitrag der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ).

„Immer wenn ich Rote Armee Fraktion höre, dann schärfen sich meine Sinne“, sagte Cerne in Erinnerung an den 27. Dezember 1978. Damals sei er von München nach Düsseldorf geflogen. „Sie wissen, ich war mal Eiskunstläufer, ich hatte mir einen Arm ausgekugelt, und die Saison war im Prinzip gelaufen. Dann durfte ich zurückfliegen.“ Als er am Flughafen Düsseldorf angekommen war, erwartete ihn ein Polizist – „mit vorgehaltener Waffe“. Cerne wurde an Ort und Stelle verhaftet.

Rudi Cerne wurde mit dem RAF-Terroristen Christian Klar verwechselt

Ein Passagier im Flugzeug glaubte, in ihm den RAF-Terroristen Christian Klar erkannt zu haben. „Der Polizeikommissar hatte weiße Lippen, der war mindestens so aufgeregt wie ich“, sagte Cerne der „SZ“. „Das war eine nervöse Zeit“, erinnerte sich Cerne. Die Sache habe sich aber schnell wieder aufgeklärt. Christian Klar war eine Schlüsselfigur der zweiten Generation der RAF und wurde später wegen neunfachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Klar wurde 2008 unter vielen Protesten aus der Haft entlassen.

Eine Verwechslung, die sich unter Mitwirken des Moderators Jahrzehnte später fast genauso wiederholen sollte. Noch im Februar dieses Jahres hatte Cerne in „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ seinem Publikum die Verbrechen des RAF-Trios um Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg in Erinnerung gerufen. Kurz darauf meinte ein Reisender, Staub in seinem Regionalzug wiedererkannt zu haben. Spezialeinsatzkräfte umstellten den Zug im Bahnhof von Wuppertal und verhafteten den Verdächtigen und eine Begleiterin.

Cerne glaubt an Zusammenhang zwischen RAF-Verhaftung und „Aktenzeichen XY ... ungelöst“-Sendung

Doch nur knapp zwei Wochen nach der Ausstrahlung kam es zu einem echten Ermittlungserfolg. Die Polizei verhaftete Daniela Klette in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Nach Staub und Garweg wird seitdem bundesweit intensiv gefahndet. Zwar wurden die Ermittler durch den Podcaster Khesrau Behroz auf die Spur der ehemaligen RAF-Terroristin gebracht, Cerne hält dennoch einen Einfluss seiner Sendung für möglich: „Es sollte mich schwer wundern, wenn 13 Tage nach unserer Sendung jemand festgenommen wird, nach dem gefahndet wird – und es soll kein Zusammenhang bestehen.“

