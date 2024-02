Bochum. Der kleine Jonas ist an Blutkrebs erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellenspende. Wie Sie von zuhause aus helfen können.

Für die junge Familie aus Bochum ist es ein Alptraum: Der fünfjährige Jonas ist an akuter Leukämie erkrankt, Blutkrebs. Da in der Familie kein geeigneter Stammzellenspender gefunden werden konnte, ist der Junge auf fremde Hilfe angewiesen, um die Krankheit zu besiegen. Die Familie ruft daher mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zur Typisierung auf, um seinen „genetischen Zwilling“ aufzuspüren. Jeder kann sich als potenzieller Spender registrieren lassen – und das binnen weniger Minuten online. (Weitere Infos dazu finden Sie am Ende des Textes)

Die Diagnose am 19. Februar dieses Jahres hat das Leben von Jonas und seiner Familie auf den Kopf gestellt. Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte bestimmen nun den Alltag des Fußballfans. Eigentlich ist Jonas ein „super-lebensfrohes und sehr empathisches Kind, was die Gemeinschaft liebt“, wie sein Vater Markus verrät. Er gehe auch zum Reiten, schwimmen und liebe die Musik und das Tanzen. „Bei allen Gelegenheiten tanzt er zur Musik.“ All das könne er aktuell aber nicht mehr tun.

Jonas aus Bochum braucht eine Stammzellspende. Um einen passenden Spender zu finden, müssen sich möglichst viele Menschen registrieren lassen. © DKMS/Privat

Blutbild brachte schreckliche Diagnose: Jonas hat Leukämie

Vor der Diagnose hatte Jonas einen langwierigen fieberhaften Infekt, fühlte sich schlapp und müde. Auch rote Pocken kamen hinzu. Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, ging seine Mutter Katharina mit ihm in die Kinderambulanz. Dort wurde ein Blutbild angefertigt – mit direkter Überweisung auf die Onkologie-Station der Uniklinik in Essen.

Online als Spender registrieren: So einfach geht es

Jonas bekommt nun eine Chemotherapie. So soll zunächst die Anzahl der Blasten, also unreifer weißer Blutzellen, reduziert werden. Zur Vorbereitung auf die Stammzelltransplation braucht es dann eine vorgeschaltete Chemotherapie. Aber: Vorher muss ein passender Spender oder eine Spenderin gefunden werden.

Der fünfjährige Jonas aus Bochum ist an Blutkrebs erkrankt. Er benötigt dringend eine Stammzellspende. © DKMS/Privat

Wer Jonas und seiner Familie helfen will, kann sich online bei der DKMS registrieren. Und nicht nur Jonas wird geholfen. Wer sich bei der DKMS registrieren lässt, kann potenziell auch zum Lebensretter oder zur Lebensretterin für andere Erkrankte werden.

Wer kann sich registrieren lassen?

Grundsätzlich kommen alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren als Spender und Spenderinnen infrage und können sich unter www.dkms.de/bittehelftjonas ein Registrierungsset bestellen.

So läuft die Registierung ab

Schnell registrieren und Registrierungsset online bestellen unter www.dkms.de/registrieren Wangenabstrichmachen und Set zurückschicken: Der Abstrich zeigt, ob Ihre Gewebemerkmale zu denen von Jonas oder eines anderen Patienten passen. Aufnahme in die Datei: Sie sind nun möglicher Spender oder mögliche Spenderin für Jonas und Patientinnen und Patienten weltweit.

Zwar dürfen erst Menschen ab 18 Jahren tatsächlich Stammzellen entnommen werden, die Registrierung kann aber schon vorher geschehen, die Aktivierung erfolgt dann automatisch beim Eintritt in die Volljährigkeit. Die genaueren, medizinischen Voraussetzungen, Infos zum Datenschutz oder zum genauen Ablauf der Stammzellenspende fasst die DKMS ebenfalls auf ihrer Homepage zusammen.