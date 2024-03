Berlin. Der Star eines der größten Filme der 90er widmet seinem an Krebs verstorbenen Sohn einen emotionalen und bewegenden Abschiedsbrief.

Filmstar Gary Sinise hat einen großen Verlust zu verkraften

Sein Sohn starb an einer seltenen Krebserkrankung

Der Hollywood-Star nimmt in einem rührenden Brief Abschied

In der schwersten Zeit seines Lebens hat ein weltbekannter US-Schauspieler seinem verstorbenen Sohn einen bewegenden Abschiedsbrief geschrieben. Gary Sinise (68) erlebte seinen Durchbruch durch seine Rolle als „Lieutenant Dan“ im legendären Film „Forrest Gump“ (1994) mit Tom Hanks. Im Fernsehen verkörperte er den Ermittler Mac Taylor in der Serie „CSI: New York“. Auf der Webseite seiner Wohltätigkeitsstiftung „Gary Sinise Foundation“ betrauert er seinen Sohn McCanna Anthony „Mac“ Sinise und teilt rührende Details zu dessen Leben.

Der Schauspieler Gary Sinise betrauert in einem emotionalen Brief seinen Sohn „Mac“. Sinise wurde durch seine Rolle als Lieutenant Dan im Film „Forrest Gump“ weltberühmt. © Gary Sinise Foundation | Gary Sinise Foundation

Gary Sinise und seine Frau Moira Sinise begleiteten den Kampf von Mac, der am 5. Januar im Alter von 33 Jahren an Krebs verstarb, bis zum Ende. Mac war an einer seltenen Form von Krebs erkrankt, bei der Krebstumore, sogenannte Chordome, die Wirbelsäule befallen. „Wie jeder Familie, die einen solchen Verlust erlebt, ist unser Herz gebrochen und wir versuchen, so gut es geht klarzukommen“, schreibt der Emmy-, Tony- und Golden-Globe-Gewinner Sinise in dem Brief. „Mein Mitgefühl gehört allen, die einen ähnlichen Verlust erlitten haben.“

Frau und Sohn des Hollywood-Schauspielers erkrankten gleichzeitig

„Der Kampf unserer Familie gegen den Krebs dauerte fünfeinhalb Jahre und er wurde mit der Zeit immer herausfordernder“, heißt es in dem Brief weiter. Obwohl sie ihn schmerzhaft vermissen würden, „sind wir dadurch getröstet, dass Mac nicht länger leidet. Er hat uns inspiriert und bewegt durch die Art und Weise, wie er damit umging. Er kämpfte eine harte Schlacht gegen den Krebs, der keine Heilung kannte, ohne aber jemals aufzugeben“, schreibt Sinise.

A message from Gary. https://t.co/Bb2ji85bSi pic.twitter.com/Jhlrx6q9W9 — Gary Sinise (@GarySinise) February 27, 2024

Der Krebserkrankung seines Sohnes war 2018 ein anderer Schicksalsschlag vorausgegangen. So wurde bei Gary Sinise‘ Ehefrau und der Mutter von Mac, Moira, Brustkrebs diagnostiziert. Nachdem sich Moira einer Operation und Chemotherapie unterzogen hatte, wurde bei Mac nur wenige Monate später der seltene Chordoma-Krebs festgestellt. Eine Situation, an die sich Gary Sinise als „Schlag in den Bauch“ erinnert.

Demnach erkranken jährlich nur rund 300 Menschen an Chordomen. In nur 70 Prozent der Fälle können die ersten Tumore nachhaltig entfernt werden, bei 30 Prozent kehrt der Krebs zurück. Während Sinise‘ Frau nach ihrer Behandlung vom Brustkrebs befreit war, kehrten die Chordome in der Wirbelsäule von Mac trotz mehrerer Operationen immer wieder zurück, sein Krebs breitete sich aus.

Gary Sinise‘s Sohn produzierte trotz Krebserkankung Musikalbum

Mac setzte trotzdem seine Arbeit in der Stiftung seines Vaters fort, die sich für die Versorgung von US-Veteranen und Ersthelfern einsetzt. Ab 2023 war Mac durch den Krebs von der Brust abwärts an gelähmt. Mac, der sowohl Klavier als auch Schlagzeug spielte, hielt das trotzdem nicht davon ab, weiter Musik zu machen. Nur mithilfe seines rechten Armes und den Fingern seiner linken Hand musizierte er im Krankenhausbett und lernte später die Mundharmonika zu spielen, berichtet sein Vater stolz in dem Brief.

Trotz all der Hindernisse komponierte Mac mithilfe von befreundeten Musikern sein persönliches Album „Resurrection & Revival“. Fast zwei Monate nach seinem Tod ist das Album nun in den Druck gegangen, vermeldet Sinise stolz in dem Brief. „Obwohl Rückschlag auf Rückschlag folgte, hörte er nie auf zu leben, lernen, erschaffen und zu geben, und zu lieben“, schreibt der „Forrest Gump“-Star über seinen Sohn. Von dem Abschiedsbrief bewegt, haben bereits Hunderte Menschen ihre Beileidsbekundungen an Sinise und seine Familie in dem digitalen Kondolenzbuch unter dem Text ausgesprochen.