Berlin. Über Jahre wurde nach Daniela Klette gefahndet. Nun wurde die ehemalige RAF-Terroristin in Berlin festgenommen. Das ist bisher bekannt.

Die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Marie Luise Klette wurde in Berlin festgenommen. Wie aus verschiedenen Medienberichten hervorgeht, soll die heute 65-Jährige Informationen aus Sicherheitskreisen zufolge am Montagabend im Bezirk Kreuzberg festgenommen worden sein. Klette gehörte zu der dritten Generation der Terroristen, die zum Beispiel für den Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt (Hessen) verantwortlich gewesen sein soll.

Erst kürzlich wandten Ermittler sich deshalb mit einer Bitte um Hinweisen zu Klette und zwei weiteren, früheren Mitgliedern der linksterroristischen Roten Armee Fraktion (RAF) an die Bevölkerung. Die Gesuchten Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Marie Luise Klette sollen seit den 1990er-Jahren im Untergrund leben. Die Ermittler nehmen an, dass sich die Gruppe zwischen 1999 und 2016 in Deutschland aufgehalten und in dieser Zeit versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle begangen hat. Die Tatorte lagen demnach in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Überfälle nicht politisch motiviert waren. Die Beschuldigten sollen die Taten begangen haben, um an Geld zu gelangen. Unter anderem hätten sie in Stuhr bei Bremen versucht, einen Geldtransporter auszurauben, wie auch DNA-Spuren nachgewiesen haben.

Festnahme von RAF-Terroristin: Das ist bisher bekannt

Nähere Informationen zu den genauen Umständen von Klettes Festnahme am Montag lägen nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden am Dienstag. „Wir haben da eine Festnahme von Frau Klette“, sagte der Verdener Oberstaatsanwalt Koray Freudenberg. Er habe bisher aber noch keine Erkenntnis, von wem und wo genau sie festgenommen worden sei. Zuletzt hatte es vor zehn Tagen einen Fehlalarm im Zusammenhang mit der RAF gegeben, als in einem Regionalzug in Wuppertal ein Mann fälschlich für das ehemalige RAF-Mitglied Ernst-Volker Staub gehalten wurde.

Die RAF sorgte in den 70er und 80er Jahren mit Anschlägen und Entführungen für Schrecken in der Bundesrepublik, insgesamt gehen mehr als 30 Morde auf das Konto der Linksextremisten. Vertreter der dritten Generation – zu der auch Klette gehörte – sollen den damaligen Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und den Treuhand-Chef, Detlev Karsten Rohwedder, umgebracht haben. Rohwedder war am 1. April 1991 in Düsseldorf in seinem Haus am Schreibtisch erschossen worden. Das RAF-Kommando hatte ihn aus einer Kleingartenlage und mehr als 60 Metern Entfernung ins Visier genommen. Es war der letzte RAF-Mordanschlag. 1998 erklärte sich die RAF selbst für aufgelöst. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die ehemalige Terrororganisation weiterhin aktiv ist.

dpa/cla