Sydney. Heute Meerblick oder doch Bergblick? In Neuseeland steht ein außergewöhnliches Anwesen zum Verkauf. Es kann sich um 360-Grad drehen.

In Neuseelands größter Stadt Auckland steht ein ungewöhnliches Wohnhaus zum Verkauf. Das Haus, das den Spitznamen der „Leuchtturm“ (auf Englisch „The lighthouse“) trägt, kann sich wie ein Karussell drehen. Der Entwurf für das Haus entstand einst vor 35 Jahren, erbaut wurde es dann in den 1990ern.

Die 360-Grad-Rotierung hat sich – wie sollte es anders sein – ein Ingenieur ausgedacht. Don Dunick, dem das Haus gehört, konzipierte das Design und die Mechanik gemeinsam mit Kollegen über mehrere Jahre hinweg. Die große Herausforderung war, ein System zu entwerfen, bei dem Wasser, Strom und Abwasser unabhängig voneinander waren und mit dem Haus rotieren konnten.

Haus braucht 33 Minuten für eine 360-Grad-Drehung

Heraus kam ein retrofuturistisches, kreisförmiges Anwesen, das derzeit Interessenten aus aller Welt anzieht. Dies liegt sicherlich nicht nur am raffinierten Design, sondern auch an der Lage. Das Haus befindet sich am Maraetai Beach in Ost-Auckland und bietet durch die Rotierung einen atemberaubenden Blick entweder aufs Meer oder – je nach Wunsch und Laune – in den Busch. „Wir haben einen Ein-/Ausschalter – wir können nach links oder rechts gehen“, sagte Carolyn Hanson, eine Immobilienmaklerin von NZ Sotheby‘s International Realty, die den Verkauf des Hauses organisiert, dem neuseeländischen Sender 1 News.

Das neuseeländische Haus lässt je nach Laune unterschiedliche Aussichten zu. © NZ Sotheby‘s International Realty

Ein zentraler Balken ermöglicht eine karussellartige Drehung des Hauses, das eine Wohnfläche von 109 Quadratmetern hat und insgesamt über drei Schlafzimmer und eine großzügige Dachterrasse verfügt. Wird der Schalter umgelegt, so dreht sich das Haus mit einer Geschwindigkeit von 1,20 Meter pro Minute. Insgesamt vergehen 33 Minuten, bis sich das Haus vollständig um 360 Grad gedreht hat.

Ingenieur in Neuseeland: So kam er auf die verrückte Idee

Don Dunick, der Eigentümer des Hauses, berichtete dem neuseeländischen Medium, dass er immer wieder gefragt werde, warum er denn ein sich drehendes Haus wolle. Er stelle dann immer die Gegenfrage: „Sagen Sie mir, welche Vorteile ein festes Haus bietet?“ Der 80-jährige Ingenieur, der heute in Australien lebt, erklärte weiter, dass sich sein einzigartiges Design häufig als nützlich erwiesen habe. „Die Sonne hatte sich gedreht und schien in meinen Fernseher, also dachte ich: ‚Ich bewege einfach das Haus.‘“

Der „Leuchtturm“ wurde auf einen Wert von 1,07 Millionen Neuseeländischen Dollar, rund 613.000 Euro geschätzt, doch die Makler hoffen, dass sich die Immobilie für einen deutlich höheren Preis verkaufen lässt. Deswegen würden sie das Haus sogar international bewerben.

Australien mit ähnlichem Haus: Rotation durch Touchscreen

So einzigartig das Haus ist, es ist nicht das einzige rotierende Wohnhaus auf der Welt. In Australien kann man ein ähnliches Haus sogar als Unterkunft mieten. Das australische rotierende Haus, das rund vier Autostunden nördlich von Sydney liegt, wurde 2006 entworfen und gebaut, hat eine achteckige Form und ist von einer kreisförmigen Außenveranda umgeben. Ähnlich wie der „Leuchtturm“ sind das gesamte Haus und die Veranda jeweils um 360 Grad drehbar. Eine Touchscreen im Esszimmer steuert die Rotation.

Der „Leuchtturm“ in Neuseeland ist nicht das einzige rotierende Wohnhaus, das es weltweit gibt. © NZ Sotheby‘s International Realty

Auch in Deutschland gibt es ein sogenanntes „Drehhaus“, 2009 in Heuchelheim an der Lahn in Hessen gebaut. Das Haus bewegt sich je nach Stand der Sonne. Internationale Schlagzeilen machte 2021 auch ein drehbares Haus in Bosnien. Der dortige Besitzer war vom Genörgel seiner Frau angenervt, die zunächst das Schlafzimmer gen Sonne und das Wohnzimmer zur Straße hin ausgerichtet haben wollte, sich irgendwann aber beschwerte, dass sie vom Schlafzimmer aus nicht sehen könne, wer aufs Grundstück käme. Deswegen baute er einen Drehmechanismus aus Rädern unter das Haus, um es jeweils in die Richtung drehen zu können, die sich seine Frau gerade wünschte.