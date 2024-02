London. Der Monarch hat bereits mit der Behandlung seines Krebsleidens begonnen. Jetzt spricht die Königin über seinen Gesundheitszustand.

Dem britischen König Charles III. geht es laut seiner Frau Camilla nach dessen Krebsdiagnose „angesichts der Umstände extrem gut“. Die Königin sprach über den Gesundheitszustand ihres Mannes bei einem Besuch in Südengland. Camilla sagte, Charles sei „sehr gerührt von all den Briefen und den Nachrichten, die Menschen von überall her geschickt haben“. Dies sei „sehr ermutigend“.