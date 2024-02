Berlin. In Berlin verprügelte ein Student einen jüdischen Kommilitonen. Das Entsetzen ist groß – und die Konflikte an der Uni schwelen weiter.

Der Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas schlägt immer höhere Wellen, die bis nach Berlin schwappen – nicht nur bei öffentlichen Demos und Kundgebungen, sondern auch an Universitäten. An der Freien Universität (FU) Berlin treffen pro-palästinensische und pro-israelische Studenten täglich aufeinander. Der Konflikt fand am vergangenen Freitag seinen vorläufigen Höhepunkt in einem Angriff auf den israelischen Studenten Lahav Shapira in Berlin-Mitte, bei dem dieser krankenhausreif geprügelt wurde.