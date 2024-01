Berlin. Doppelt gute Nachrichten aus dem britischen Königshaus: Nach Prinzessin Kate hat nun auch König Charles III. das Krankenhaus verlassen.

Wenige Stunden nachdem der Kensington Palace mitgeteilt hatte, dass Prinzessin Kate aus dem Krankenhaus entlassen wurde, folgt die nächste gute royale Nachricht: Auch König Charles III., der sich vor wenigen Tagen einer Prostata-Operation unterziehen musste, konnte die Klinik verlassen.

Der 75-Jährige zeigte sich am Montag vor der Londoner Privatklinik der Öffentlichkeit. In Anzug und schwarzem Mantel gekleidet, winkte er den wartenden Menschen zu, bevor er mit seiner Frau Camilla in einen wartenden Wagen stieg.

Nach Prostata-Operation: King Charles III. will sich zu Hause erholen

Der britische König hatte

drei Nächte in der Klinik verbracht König Charles muss wegen einer Prostata-OP ins Krankenhaus. © Maja Smieskowska/PA Wire/dpa Prinzessin Kate soll nach einer OP etwa zwei Wochen im Krankenhaus bleiben. © Frank Augstein/Pool AP/dpa 1 / 2

. Nun will er sich zu Hauses erholen, daher wurden eine Reihe von öffentlichen Terminen des Monarchen verschoben.

„Seine Majestät möchte dem Ärzteteam und allen Beteiligten danken, die ihn während seines Krankenhausaufenthalts unterstützt haben“, erklärte der Buckingham-Palast. Charles III. sei „dankbar für alle Arten von Botschaften, die er in den vergangenen Tagen erhalten“ habe.

Charles will Bewusstsein mit Prostata-Leiden fördern

Der Palast hatte am 17. Januar mitgeteilt, dass sich der König wegen einer vergrößerten Prostata operieren lassen müsse. Mit dieser Mitteilung brach Charles III. mit den Gepflogenheiten des britischen Königshauses, Informationen zum Gesundheitszustand des Monarchen weitgehend geheim zu halten.

Charles III. wollte damit das Bewusstsein für Prostata-Leiden fördern, die bei Männern ab 50 häufig vorkommen. Zu den Symptomen gehören häufiger Harndrang und Probleme, die Blase vollständig zu entleeren.

Prinzessin Kate, die Frau von Charles‚ älterem Sohn William, hatte sich am 16. Januar einer geplanten Bauch-OP unterzogen. Der Palast informierte am Montag über ihre Entlassung nach knapp zwei Wochen im Krankenhaus. Die 42-Jährige sei wieder zu Hause in Windsor und ihre Genesung mache „gute Fortschritte, hieß es.

dpa

