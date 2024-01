Berlin. Bei einem Absturz in den belgischen Ardennen ist am Sonntagmorgen ein Passagierflugzeug mit zwei deutschen Insassen abgestürzt.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Stadt Spa in Belgien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot habe am Sonntagmorgen die Landebahn verfehlt und sei gegen ein Auto auf der Straße geprallt, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Dabei sei ein Feuer entstanden. Der Pilot und ein zweiter Mensch, der zunächst noch zu identifizieren war, starben bei dem Unfall unweit der Grenze zu Deutschland. Beide Todesopfer seien Deutsche.

Die Maschine kam offenbar aus Mönchengladbach, offiziell ist diese Information von der deutschen Flugsicherheit aber noch nicht bestätigt.

Die Maschine prallte daraufhin gegen ein geparktes Auto auf einer etwa 100 Meter entfernten Straße. Das Flugzeug und das Auto finden Feuer. Der Pilot, ein Mann in den Dreißigern und der zweite Insasse überlebten den Unfall nicht. Der Fahrer des Autos bliebt unverletzt. Er war zu dem Zeitpunkt des Aufpralls aus dem Auto gestiegen, um zu rauchen.

Der Unfall habe sich etwa 100 Meter entfernt vom Flugplatz ereignet. Behörden seien vor Ort, um eine Verschmutzung von Wasserentnahmestellen und Schäden durch Kerosin zu verhindern.

