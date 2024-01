Berlin. Ein Fund, wie es ihn noch nie gegeben hat. Die neue Zwerggalaxie könnte unser Verständnis von dunkler Materie revolutionieren.

Wenn kleine Kinder beim „Fangen“-Spiel nicht gefunden werden wollen, halten sie sich die Hände vors Gesicht. Wenn sich kleine Galaxien verstecken wollen, machen sie sich besonders groß. Beides sollte eigentlich äußerst geringe Erfolgsaussichten haben. Dennoch sind Forscher von den Kanaren gerade auf eine neue Galaxie gestoßen, die genau so funktioniert. Wobei „Nube“, so heißt die Neuentdeckung, nicht wirklich klein ist: Sie ist nur besonders leicht. Und gleichzeitig besonders weit ausgedehnt, was in dieser mysteriösen Form bislang noch niemand gefunden hatte.