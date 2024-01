Berlin. Erstmals hat sich der Angeklagte im Bushido-Prozess vor dem Landgericht Berlin zu seinem Werdegang geäußert. Und sieht sich als Opfer.

Er wünsche sich nur, dass der Spuk endlich ein Ende habe, sagte Arafat-Abou Chaker am Freitag vor dem Landgericht Berlin. Er hoffe, dass er bald endlich wieder ein normales Leben mit seiner Familie führen könne. „Seit dieser Sache mit Herrn Ferchichi bin ich überall nur noch der große Clanboss“, so Abou-Chaker mit belegter Stimme. Es waren ungewohnt nachdenkliche Worte für den 47-Jährigen, der allgemein als skrupellose Größe der Berliner Clankriminalität gilt und sich am 111. Verhandlungstag seines Verfahrens erstmals im Zeugenstand äußerte.