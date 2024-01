Berlin. Caren Miosga löst Anne Will ab und moderiert ab Ende Januar eine neue Talkshow. Im Interview verrät sie, was die Zuschauer erwartet.

Für die ehemalige „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga beginnt ein neues Kapitel in ihrem Leben: eine wöchentliche Talkshow am Sonntagabend. Miosga löst damit Anne Will ab, die ihre gleichnamige Talkshow 16 Jahre lang moderierte. Bei der Sendung „Caren Miosga“ (Start am 21. Januar um 21:45 Uhr in der ARD) sollen politisch relevante Themen diskutiert werden. Im Interview erklärt die 54-Jährige, warum ihr der Politikjournalismus erst nicht zugetraut wurde und wie sie mit den sozialen Medien umgeht.