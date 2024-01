Berlin. Auf einem Rollfeld am Flughafen Tokio ist eine Maschine in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Ursache noch unklar.

Eine japanische Linienmaschine steht am Flughafen Tokio in Flammen. Fernsehbilder zeigten das brennende Flugzeug der Gesellschaft Japan Airlines am Dienstagnachmittag (Ortszeit) brennend über das Rollfeld fahren, bevor es abbremst. Auf Live-Bildern des japanischen Fernsehsenders TBS war zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen.

Sehr wahrscheinlich sei die Maschine auf dem Flughafen mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammengestoßen, meldete TBS. Es gebe Informationen, wonach alle mehr als 300 Passagiere und Besatzungsmitglieder die Maschine verlassen konnten.

Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Es war ein riesiger Feuerball zu sehen, als die aus Hokkaido im Norden Japans kommende Maschine mit der Flugnummer 516 auf der Landebahn aufsetzte. Es habe eine Explosion gegeben, hieß es. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt, es traten im Folgenden weiter Flammen und Rauchwolken aus.

lro/AFP/dpa