Kopenhagen. Neues Jahr, neuer König: In Dänemark hat Königin Margrethe II. zu Silvester ihren Rücktritt angekündigt. Ihr folgt Kronprinz Frederik.

Paukenschlag in Dänemark. Königin Margrethe II. will abdanken. Völlig überraschend kündigte die 83 Jahre alte Regentin in ihrer Neujahrsansprache an, dass sie im neuen Jahr ihre Herrschaft aufgeben will.