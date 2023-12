Berlin. Der Autopsiebericht ist eindeutig: Matthew Perry starb mit Ketamin im Blut. Die Droge ist weitverbreitet – was ist das für ein Stoff?

„Friends“-Star Matthew Perry ist nach Angaben der zuständigen Gerichtsmedizinbehörde von Los Angeles an den Auswirkungen des Narkosemittels Ketamin gestorben. Der Tod sei ein Unfall gewesen. Vieles kam zusammen: Ertrinken, eine Herzkrankheit und die Auswirkungen eines Mittels zur Behandlung von Opioid-Abhängigkeiten, wie es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht hieß.