Berlin/München. Über München soll es Eis regnen. Der Flughafen wird daher am Dienstag den Betrieb einstellen – zumindest vorübergehend geht nichts.

Wieder keine Starts- und Landungen in München. Der Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt muss am Dienstag seinen Betrieb einstellen. Zwischen Betriebsbeginn und 12 Uhr Mittags geht laut eines Flughafensprechers nichts. Grund: Eisregen kündigt sich an.

Das

Winterwetter in Bayern Schnee und Eis haben im Süden Bayerns auf den Straßen und bei der Bahn für Chaos gesorgt - wie hier in München. © Katrin Requadt/dpa Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde vorübergehend eingestellt. © Matthias Schrader/AP/dpa Schnee und Eis haben im Süden Bayerns für Verkehrschaos gesorgt. Hier eine Straße in München. © Felix Hörhager/dpa Mit dem Fahrrad durch München. In bayrischen Landeshauptstadt fuhren U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen zeitweise nicht mehr. © Sven Hoppe/dpa Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde zunächst eingestellt. © Felix Hörhager/dpa Schnee und Eis sorgen in Bayern für Chaos im Verkehr. © Sven Hoppe/dpa 1 / 6

macht dem Flughafen ernsthaft zu schaffen. Auf der Plattform „X“ beklagten Fluggäste am Montag, dass versprochene Anschlussflüge mehrfach annulliert worden seien. Der Münchner Flughafen und die Lufthansa bestätigten auf Anfrage am Abend, dass Passagiere in den Terminals übernachtet hatten, „darunter auch einige mehrfach“, wie ein Flughafen-Sprecher antwortete. Die Lufthansa sprach von mehreren Hundert Fluggästen, die auf dem Flughafen übernachtet hatten.

München wichtiges internationales Drehkreuz

München ist der zweitgrößte deutsche Flughafen und ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Flugverkehr. Gestrandet waren offenbar hauptsächlich internationale Passagiere, nicht Einheimische. Einige X-Nutzer hatten sich öffentlich über die Lufthansa beschwert und angegeben, bereits den dritten Tag in Folge in München festzustecken, teilweise ohne Gepäck.

Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen war auch am Montag stark eingeschränkt. „Fluggästen, deren Weiterflug wegen der Wettersituation in München ausfällt, stellt Lufthansa kostenfrei Mahlzeiten und Hotelzimmer zur Verfügung“, hieß es in der Stellungnahme. Sollte das Kontingent von mehreren Hundert Zimmern ausgebucht sein, hätten Passagiere die Möglichkeit, selbst ein Hotelzimmer zu buchen, die Kosten würden erstattet.

„Trotzdem übernachten mehrere Hundert Passagiere im Terminal“, hieß es in der Erklärung der die Lufthansa-Sprecherin. „Entweder, weil ein Visum für die Einreise fehlt, oder weil die Gäste von dem Angebot, ein Hotelzimmer zu buchen, Abstand nehmen.“ (pcl/dpa)