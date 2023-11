Berlin. Die Amerikaner feiern Erntedankfest – und die Feuerwehr zeigt in einem Video, wie schnell der festliche Truthahn explodieren kann.

Der Duft eines Bratens liegt in der Luft, die Familie sitzt gemütlich zusammen – und plötzlich entflammt in der Küche ein riesiges Feuer. Szenarien wie dieses befürchtet die amerikanische Feuerwehr am Donnerstag, den 23. November 2023. Denn an diesem Tag wird Thanksgiving gefeiert, einer der beliebtesten Feiertage in der USA. Doch das Erntedankfest bringt Gefahren mit sich: Die US-Verbraucherschutzkommission warnte die Amerikaner davor, dass sie doch bitte ihren Truthahn kochen sollten und „nicht ihr Zuhause“.

Thanksgiving: So viel mehr Brände gibt es an dem Feiertag in Amerika

Truthahn gilt in Amerika bekanntermaßen als Thanksgiving-Tradition, doch das Frittieren des Vogels kann schnell gefährlich werden. Wenn der Truthahn in gefrorenem Zustand in die falsche Menge Öl abgesenkt wird, könne in Sekundenschnelle ein Feuer ausbrechen. Feuerwehrleute in Nevada erinnern deshalb daran, die Vögel ordnungsgemäß aufzutauen, die richtige Menge Öl zu verwenden und sicherzustellen, dass die Temperatur des Öls nicht über 163 Grad Celsius steigt. In einem anschaulichen Video zeigt die Feuerwehr, wie es enden kann, wenn diese Regeln nicht beachtet werden.

Offensichtlich ist das Problem des brennenden Truthahns nämlich kein Einzelfall: An Thanksgiving steige die Zahl der gemeldeten Brände durch Kochen zu Hause um 297 Prozent an, wie die Feuerwehr zu dem Video schreibt. Wird ein Truthahn richtig zubereitet, könne er „köstlich und saftig“ sein, heißt es weiter. Doch falsche Zubereitung führe schnell zu Feuern und Verletzung, deswegen sollten unbedingt alle Anweisungen beachtet werden. Das sei laut der Feuerwehr „die beste Art, um den Feiertag zu genießen“.