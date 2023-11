Berlin. Immer wieder können Polarlichter in Deutschland gesichtet werden. Diese Jahr strahlte der Himmel in mehreren Bundesländern bunt auf.

Sachsen, Hessen, Berlin – an vielen Orten in Deutschland konnten in letzter Zeit Polarlichter gesehen werden. Grund sind Sonneneruptionen. Am besten vermeidet man künstliches Licht wie Straßenlaternen. Dann kann man das Lichtspiel am Himmel besser sehen. Hier einige erstaunliche Fotos von Polarlichtern in Deutschland: