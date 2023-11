Berlin. Cathy Hummels erfüllt sich einen Traum und tritt im „Traumschiff“ auf. Woran die Moderatorin und Influencerin im Leben wirklich glaubt.

Cathy Hummels ist als Influencerin und Moderatorin von Shows wie „Love Island“ bekannt. In der nächsten Folge des „Traumschiffs“ (am 26. November um 20:15 Uhr im ZDF) tritt die 35-Jährige auch als Schauspielerin auf – und erfüllt sich damit einen großen Traum, wie sie im Interview verrät. Wer dabei ihr größtes Vorbild ist, wie sie mit negativem Feedback umgeht und wer und was ihr persönlicher Kompass im Leben ist, verrät die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels im Interview.