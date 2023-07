Feuerwehr im Einsatz Hochhausbrand in Berlin: Zwei Menschen springen in den Tod

Einsatzkräfte der einem Hochhaus stehen vor einem Hochhaus auf der Straße. Zwei Menschen sind wegen eines Brandes in einem Hochhaus aus dem Gebäude gesprungen und gestorben.

Berlin Bei einen Hochhausbrand in Berlin sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie sprangen aus dem zwölften Stock – in den Tod.