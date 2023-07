Löwin in Brandenburg entlaufen: In Spanien verbreitete ein falscher Löwe Angst

Während in Brandenburg und im Süden Berlins die Jagd auf einen Löwen Sicherheitskräfte, Behörden, Tierexperten und vor allem Anwohner in Atem hält, erinnert der Fall manchen an eine Alarmwarnung von 2020. Der Fall ereignete sich in Spanien.

In der Stadt Molina de Segura, gelegen im Südosten des Landes, hatten Bürger im März 2020 in Panik die Polizei gerufen: Ein Löwe streune durch die Umgebung, sagten sie den Beamten. Die Polizei machte sich damals umgehend auf die Suche und fing tatsächlich schnell das gesuchte Tier ein. Allerdings stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Löwen handelte. Vielmehr war es ein originell frisierter Hund.

pic.twitter.com/EKHVWhGWds — Policia Local Molina de Segura (@MolinaPolicia) March 7, 2020

Der kaukasische Bärenhund, der „Owtscharka“ ist ein Herdenschutzhund. Er ist etwa 70 Zentimeter groß und 50 Kilogramm schwer. Der Besitzer hatte das Tier offenbar so geschoren, dass an Hals und Vorderbeinen ein löwenartiger Pelz blieb. In einem online zu sehenden Clip ist dagegen ein Tier zu sehen, das keine Mähne hat. Laut Polizei soll es sich um eine Löwin handeln.

