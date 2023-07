Grusel auf TikTok: Video über Gespensterinsekt aus Australien geht viral

Was ist das nur? Ein Skorpion, eine Heuschrecke? Auf jeden Fall: Eine furchterregende Kreatur, die weltweit die Fantasien beflügelt. Millionenfach. Igitt-Faktor: Extrem hoch. Auf TikTok geht das Video eines Insekts viral – über 12,5 Millionen Mal angesehen –, das einem Alien-Film entflohen sein könnte.

Der User, der den Clip teilt, nennt es eine "Creatur from Hell!". Aber das wird dem Tierchen nicht gerecht. Er kommt nicht aus der Hölle, ist nicht außerirdisch, sondern nachweislich irdisch und völlig harmlos. Allerdings: von gruseligem Aussehen.

Australien: Ein Insekt, das sich für das Dschungelcamp anbietet

Die Biologen reden von Phasmiden. Aber der deutsche Begriff trifft den Exoten schon besser: Gespensterschrecken. Sie haben ihre Fans hierzulande. Auf ebay wird man leicht fündig: 7.50 Euro für die australische Gespensterschrecke.

Der TikTok-User hat das Insekt in der Stadt Laverton in Westaustralien aufgenommen. Laverton muss man nicht unbedingt kennen. Liegt irgendwo im Outback, zehn Autostunden von der nächsten Metropole entfernt.

Phasmiden greifen auf Droh- und Schreckgebärden zurück

Australien ist für seine Artenvielfalt und gerade für seine Insekten bekannt. Phasmiden sind Pflanzenfresser und für Menschen ungefährlich. Allerdings kostet es Überwindung, ihnen nahe zu kommen. Für die Dschungelcamper von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wäre die Gespensterschrecke eine echte Herausforderung.

Obwohl sie Down Under heimisch sind, werden sie von den meisten Australiern übersehen. Das liegt daran, dass die Phasmiden sich perfekt tarnen, fast unsichtbar sind für den Menschen.

Der Vergleich mit einem Skorpion bietet sich an

Es sei denn, sie legen es darauf an, gesehen zu werden und vollführen einige "Droh- oder Schreckgebärden“, um potenzielle Fressfeinde zu vertreiben. "Das furchterregende Schauspiel in dem Video ist nur ein Trick“, beteuert denn auch der Insektenforscher Nikolai Tatarnic auf einem australischen Online-Portal.

Das bläulich graue Insekt hat Flügel, aber auch einen Schwanz, der sich im Video auf und ab bewegt. Bei dem Anblick fühlt man sich tatsächlich gleich an einen Skorpion erinnert.

Manche User sehen in dem Insekt ein Wesen aus "Alien", ein anderer fühlte sich an das böse Rankenmonster in "Jumanji" erinnert. Aber es sieht nur bizarr aus und erfüllt in der Natur sogar eine sehr sinnvolle Aufgabe: Als Bestäuber von Pflanzen oder als Nahrung für andere Tier. Und neuerdings millionenfach als Entertainer bei TikTok. (fmg)

