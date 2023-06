Frau verunglückt am Flughafen Bangkok - Bein amputiert

Bei einem Unfall auf einem rollenden Fahrsteig am Flughafen Don Mueang in Bangkok ist eine Passagierin schwer verletzt worden. Die Frau, zu deren Identität zunächst keine Angaben gemacht wurden, stürzte am Donnerstag vor ihrem Flug nach Nakhon Si Thammarat im Süden Thailands auf dem Rollsteig, wie die Zeitung „Bangkok Post“ unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtete. Dabei habe sich die Schutzabdeckung geöffnet, wodurch das linke Bein der Frau in den inneren Mechanismus gezogen worden sei. Ärzte hätten dieses noch am Flughafen oberhalb des Knies amputieren müssen.

Medienangaben zufolge wurde die Frau später in eine renommierte Privatklinik verlegt. Diese habe mitgeteilt, dass es möglich sei, das Bein wieder anzunähen, berichtete die Nachrichtenseite „The Thaiger“. Den Sohn des Unfallopfers zitierte die Zeitung „Khaosod“ mit den Worten, seine Mutter sei operiert worden. Es gebe nun jedoch die Befürchtung, dass sich gefährliche Infektionen oder eine Nekrose bilden könnten. Mehr Details zu der OP wurden nicht bekannt. Die Familie warte noch auf Aufnahmen der Sicherheitskameras des Flughafens, um zu verstehen, was genau geschehen sei, sagte der Sohn.

Die Flughafenbehörde Airports of Thailand (AoT) ordnete umgehend einen Sicherheitscheck für alle Rollsteige des Flughafens an. Die Laufbänder werden auch „flache Rolltreppen“ oder „Travelator“ genannt und sollen Passagieren helfen, in Flughafenterminals schneller voranzukommen. AoT kündigte an, alle Behandlungskosten der Frau zu übernehmen. Der Flughafendirektor betonte, der betreffende Rollsteig sei erst kürzlich im Rahmen von regelmäßigen routinemäßigen Wartungen kontrolliert worden.

Das Rollband war den Angaben zufolge 1996 installiert worden und stammt vom japanischen Hersteller Hitachi. Don Mueang ist der kleinere der beiden Flughäfen in Bangkok. Er bedient vor allem Kurzstrecken.