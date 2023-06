Titanic: Tragisches Detail zur Familie des toten Oceangate-Gründers

Berlin Die fünf Insassen der Titan sind tot. Mit an Bord war Oceangate-Gründer Rush. Neue Details zur Familie seiner Ehefrau überraschen.

Stockton Rush ist Gründer von Oceangate, die Betreiberfirma, die hinter den Titanic-Missionen steckt

Auch Rush kam bei der Implosion des U-Boots ums Leben

Schaut man sich seine Familie an, erkennt man überraschende Verbindungen zur Titanic

Als die Küstenwache am Donnerstagabend vor die Mikrofone trat, war vielen bereits klar: Die fünf Insassen des seit Sonntag verschwundenen Tauchboots "Titan" werden nicht überlebt haben. Die Wrackteile am Meeresgrund konnten dem Touristenboot zugeordnet werden, so die Küstenwache. Sie geht von dem Tod der fünf Insassen aus.

Eine der Hinterbliebenen: Wendy Rush, die Ehefrau des Oceangate-Gründers Stockton Rush, der ebenfalls an der Expedition teilgenommen hatte. Es ist eine tragische Wendung der Geschichte. Sie soll laut Berichten der "New York Times" eine Nachfahrin von Passagieren der Titanic sein.

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Die Titanic galt bei ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York 1912 als unsinkbar. Doch es kam anders. Das Wrack des Schiffs liegt seitdem in etwa 3800 Meter Tiefe rund 600 Kilometer von Neufundland/Kanada entfernt auf dem Meeresgrund. Foto: imago stock&people

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Hochauflösende 3D-Aufnahmen zeigen das Wrack der Titanic. Foto: Atlantic Productions/Magellan

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Foto aus dem Jahr 2004 zeigt die Überreste eines Mantels und von Stiefeln im Schlamm des Meeresbodens nahe des Hecks der Titanic. Foto: Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das U-Boot Titan des Unternehmens Oceangate Expeditions versprach Touristen, es bis zum Wrack der Titanic zu führen, um all diese Dinge aus der Nähe zu sehen. Foto: OceanGate Expeditions/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Seit seiner letzten Mission am Sonntag, 18. Juni, galt das U-Boot jedoch als verschollen. Inzwischen steht fest: Es ist gesunken. Foto: Google/dpa



Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Insgesamt fünf Menschen befanden sich an Bord des Tauchbootes. Foto: Oceangate Expeditions/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Dieses von American Photo Archive zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Innenraum des Tauchboots Titan mit den damals reisenden Passagieren. Die Ticketpreise lagen bei ca. 250.000 Dollar. Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Unter den wohlhabenden Touristen war auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding. Foto: Felix Kunze/Blue Origin/AP/dpa/Archiv

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel An Bord des Bootes befanden sich außerdem der Kommandant Paul-Henry Nargeolet (l), der als einer der bekanntesten Experten für das Titanic-Wrack galt und daher den Spitznamen "Mr. Titanic" trug. Foto: JIM ROGASH/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel An der Rettungsaktion waren mehrere Flugzeuge, Schiffe und Sonarboote beteiligt. Foto: Handout / US Coast Guard / AFP

Demnach soll Wendy Rush die Ururenkelin des Einzelhandelsmagnaten Isidor Straus und seiner Frau Ida sein, die zu den wohlhabendsten Menschen an Bord der Titanic gehört hatten. Beide kamen bei dem Schiffsunglück ums Leben. Isidor Straus, der 1845 in Deutschland geboren wurde, war einer der Miteigentümer des Kaufhauses Macys.

Lesen Sie auch: Was ein Deutscher an Bord der Titan erlebte

Titanic: Tragische Todesumstände wurden Inspiration für Filmszene

Bekannt wurden er und seine Ehefrau aber vor allem auch wegen der tragischen Umstände ihres Todes. So soll sich Isidor Straus laut Berichten von Überlebenden des Titanic-Untergangs geweigert haben, in eines der Rettungsboote zu steigen, das eigentlich nur für Frauen und Kinder vorgesehen war – obwohl man angesichts seines Alters eine Ausnahme machen wollte. Da seine Ehefrau Ida ihn allerdings nicht alleine zurücklassen wollte, entschied sie sich, bei ihm auf der Titanic zu bleiben.

Stockton Rush, CEO von "OceanGate", war ebenfalls an Bord der "Titan." Foto: Greg Gilbert/The Seattle Times/AP/dpa

Den Berichten zufolge sollen die beiden später Arm im Arm auf dem sinkenden Schiff gesehen worden sein. Die Geschichte der beiden wurde zur Inspiration für eine berühmte Szene aus dem Film "Titanic" von James Cameron: Dort ist ein älteres Ehepaar zu sehen, das während des Untergangs eng umschlungen gemeinsam im Bett liegt.

Laut der "New York Times" soll Wendy Rush die Nachfahrin einer der Töchter des Ehepaares Straus sein: Minnie Rush. Sie wiederum befand sich während des Unglücks nicht mit ihren Eltern auf der Titanic. (csr)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de