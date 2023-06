Helene Fischer packt über dramatischen Unfall aus: "Wunde war zu tief"

Den Fans von Helene Fischer bot sich beim Konzert am Sonntagabend ein schockierender Anblick: Nach einer Akrobatik-Einlage am Trapez stand der Schlagerstar blutüberströmt auf der Bühne. Das Konzert in Hannover musste daraufhin abgebrochen werden.

Einen Tag später meldet sich die 38-Jährige via Instagram bei ihren Fans: "Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen", schrieb sie unter dem Post, den auch ihr Konzertveranstalter Live Nation teilte. Eigentlich hätte sie direkt wieder auf die Bühne gewollt. "Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden, und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt."

In dem Post ist zu sehen, wie sich die Sängerin frohen Mutes mit ihrem Team auf die Show vorbereitet. Bereits 43 Auftritte hätte sie bis dahin gehabt. "Das ist das letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen", schreibt sie.

Fischer bedankte sich beim Ärzteteam, den "Sanitäter:innen" und bei ihrer eigenen Crew "für die sensationelle Erstversorgung": "Ich ziehe meinen Hut vor euch, ihr Engel ohne Flügel!"

Helene Fischer: Fans waren in großer Sorge

Nach dem Konzertabbruch am Sonntagabend waren viele Fans in großer Sorge, als die Sängerin nach der verunglückten Akrobatik-Einlage blutend von der Bühne ging. Sie selbst habe in der Nacht auf Montag kaum ein Auge zugetan. "Mein Herz war schwer von gestern - von diesem abrupten Ende der Show!", schrieb Fischer.

Auf Videos und Bildern, die Konzertbesucher im Internet teilten, ist zu sehen, wie Fischer bei einer Trapezübung mit dem Gesicht offenbar gegen die Trapezstange stößt, über das Mikrofon ist ein dumpfer Schlag zu hören. Dennoch kann sie sich wie geplant an den Händen ihres Partners festhalten, er scheint kurz mit ihr zu sprechen. Noch in der Luft hängend und offensichtlich blutend singt Fischer zunächst weiter.

Auf weiteren Videos ist zu sehen, wie sie - zurück auf dem Boden - zum Publikum sagt: "Ich muss das erstmal wegmachen, ihr Lieben. Es ist alles in Ordnung." Dann geht sie von der Bühne. (fmg)

