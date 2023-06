Gratis Sonnencreme: Was die Niederlande erreichen wollen

Amsterdam. In den Niederlanden gibt es kostenlose Sonnencreme-Spender. Sie sollen an Schulen, Stränden und auf Festivals aufgestellt werden.

Hunderte kostenlose -Stationen werden in den Niederlanden in diesem Sommer an vielen Orten stehen. Wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete, wurde dies bereits an diesem Wochenende auf einem Festival und im Stadtpark der Stadt Breda angeboten. Besucher müssen nur ihre Hand unter den Spender halten, um eine Portion Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 zu bekommen.

Sonnencreme-Spender werden in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden aufgestellt, um sicherzustellen, dass jeder ausreichend vor der Sonne geschützt ist. Das Krankenhaus Venlo-Venray, das sich nahe der deutschen Grenze befindet, stellt zusammen mit einer Krankenkasse und mehreren Gemeinden 120 Grundschulen mit Sonnencreme-Spendern aus.

In den Niederlanden können Menschen in diesem Sommer an Hunderten Orten kostenlos Sonnencreme erhalten. Foto: Anp Dingena Mol/ANP/dpa

Die Idee, die während der Corona-Pandemie aufgestellten Spender für Desinfektionsmittel nun für Sonnencreme zu nutzen, stammt von der Hautärztin der Klinik, erklärte die Kliniksprecherin dem NOS. Besonders in den Niederlanden nimmt Hautkrebs derzeit zu. Das Eincremen ist der beste Schutz, und es ist wichtig, dass sich .

Das Unternehmen Sundo hat sich in den Niederlanden und Belgien auf die Aufstellung von -Spendern spezialisiert. Gründer Ybe Heemskerk kam vor zwei Jahren mit einem Freund auf die Idee, als sie in der Sonne saßen. „Mein Vater hat mehrmals Hautkrebs gehabt, daher halte ich es für sehr wichtig, dieser Krankheit vorzubeugen“, sagte Heemskerk.

„Es kostet Geld, ein paar Tausend Euro, aber wir halten die Gesundheit unserer Einwohner und Besucher für sehr wichtig“, sagte Stadtrat Jacco Knape vom Badeort Katwijk an der Nordsee dem NOS. „Wir sehen Menschen, die die Sonne ungeschützt genießen, und in Katwijk ist das überdurchschnittlich häufig, und das ist nicht gut.“

Hautkrebsfälle nehmen auch in Deutschland zu

Auch in Deutschland nimmt die Häufigkeit von Hautkrebs zu. Die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Hautkrebs in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2021 sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 75 Prozent mehr Menschen mit Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt als im Jahr 2001.

2020 starben etwa 4000 Menschen an dem Krebs. Das waren 53 Prozent mehr als im Jahr 2000 mit 2600 solcher Todesfälle. Besonders die Fälle von hellem Hautkrebs haben zugenommen und erfordern vermehrt Behandlung. (dpa/fmg)

