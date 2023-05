Neue Suchaktion im Fall Maddie unter Beteiligung des BKA

Mehr als 16 Jahre nach dem Verschwinden der damals dreijährigen Maddie McCann aus Großbritannien hat es in Portugal eine neue Suchaktion unter Beteiligung deutscher Beamter gegeben. Der Einsatz erfolgte an einer Talsperre, an der sich ein deutscher Verdächtiger in der Vergangenheit öfter aufgehalten haben soll.

Video: Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Justiz, Kriminalität