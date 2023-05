Weltraum: Für zehn Tage zur ISS – zweite private Mission gestartet

Erste Astronautin aus Saudi-Arabien fliegt ins All

Erstmals fliegt eine Astronautin aus Saudi-Arabien ins All. Die Krebsforscherin Rajana Barnawi startet am Sonntag an Bord einer Dragon-Kapsel von SpaceX zur Internationalen Raumstation. Begleitet wird sie von einem Landsmann und zwei US-Raumfahrern.

