Italien: Schock für Angler – plötzlich hängt 3-Meter-Hai an der Angel

Vor der Adria-Küste Italien: 13-Jähriger hat plötzlich 3-Meter-Hai an der Angel

Eigentlich wollte er nur für die Fischfang-Meisterschaft üben: Ein 13 Jahre alter Junge aus Italien hat beim Angeln einen Fang der besonderen Art gemacht. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der Schüler an einem beliebten Badestrand vor dem Urlaubsort Lignano einen drei Meter langen und circa 100 Kilogramm schweren Fuchshai geangelt haben.

Der Junge aus der norditalienischen Stadt Udine wurden den Berichten zufolge während eines Angelausflugs mit seinem Vater vor der Adria-Küste von dem 100-Kilo-Hai überrascht. Am Ende kamen sowohl der Junge als auch der Hai mit einem Schreck davon: Auf einem auf Youtube veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der 13-Jährige das Tier wieder freilässt.

Lignano: Immer weniger Hai-Sichtungen

Dass der Junge nicht verletzt wurde, sei allerdings nicht selbstverständlich, betonte Giambattista Zen, Präsident des Tuna Clubs von Lignano, gegenüber der italienischen Tageszeitung "Messaggero Veneto" Es bestehe vor allem durch den Flossenschlag der Tiere eine erhöhte Verletzungsgefahr.

Schon in den 90er-Jahren gab es immer wieder Haie in Lignano, die bei Touristen für Schockmomente sorgten. In den vergangenen Jahren gab jedoch es zunehmend weniger Hai-Sichtungen.

Die Tiere sind aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums sowie des illegalen Handels mit Haifleisch in ihrer Existenz bedroht. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat die Haipopulation einen erschreckenden Rückgang um etwa 70 Prozent erlebt.

