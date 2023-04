ESC: Célin Dion, Abba und Co. – Sie wurden durch den ESC zu Stars

Von Abba bis Celine Dion: So manche Teilnehmer des Eurovision Song Contests wurden zu Stars

Von manchen wissen Sie vielleicht nicht einmal, dass sie schon auf der ESC-Bühne standen

Unsere Übersicht zeigt, wen der Song Contest berühmt gemacht hat

Jedes Jahr treten rund drei Dutzend hoffnungsvolle Künstlerinnen und Künstler beim Eurovision Song Contest an. Sie wollen Europa mit ihrem Lied überzeugen – und sich den Sieg holen. Einige, denen das gelungen ist, wurden durch den ESC zu Stars. Die Acts in unserer Liste gehören auf jeden Fall dazu.

Durch den ESC zu Weltstars: ABBA

Die schwedische Band Abba gehört zu den erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten – und hat das zumindest zum Teil dem ESC zu verdanken. Am 6. April 1974 konnten sich die Musikerinnen und Musiker den Sieg des 19. Eurovision Song Contest sichern. Doch die Karriere der vier Schweden wollte nicht so recht starten. Erst einige Zeit später gelang ihnen der endgültige Durchbruch – mit glitzernden Kostümen und hohen Plateauschuhen.

Mit „Ring, Ring“ hatte die Band bereits 1973 versucht, zum ESC zu fahren – belegte in der schwedischen Vorrunde aber nur den dritten Platz. In Großbritannien war das ein Jahr später kein Thema mehr: Den Länderjurys gefiel die unkonventionelle Darbietung, Abba landeten mit deutlichem Vorsprung auf Platz eins.

Bekannte Lieder von Abba:

Song Album Jahr Waterloo Waterloo 1974 Mamma Mia ABBA 1975 Dancing Queen Arrival 1976 Knowing Me, Knowing You Arrival 1976 Fernando Greatest Hits Vol. 2 1976 Take A Chance On Me The Album 1978 The Winner Takes It All Super Trouper 1980

Eine kanadische Popdiva sichert der Schweiz den ESC-Sieg: Celine Dion

Celine Dion vertrat 1988 die Schweiz beim ESC. Foto: picture-alliance / dpa / dpa

Auf dem Weg in den Pop-Olymp hat die kanadische Sängerin Celine Dion einen Zwischenstopp beim Eurovision Song Contest eingelegt. Mit dem Lied "Ne partez pas sans moi" ging sie 1988 beim 33. ESC für die Schweiz ins Rennen und holte sich mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem Briten Scott Fitzgerald den Sieg. Ihren ersten Nummer-Eins-Hit in Deutschland landete sie 1997 mit "My Heart Will Go On" aus dem Soundtrack des Blockbusters Titanic.

Bekannte Lieder von Celine Dion:

Song Album Jahr Ne partez pas sans moi Incognito 1988 Beauty and the Beast Celine Dion 1991 The Power of Love The Colour of My Love 1993 To Love You More Let's Talk About Love 1995 All by Myself Falling into You 1996 My Heart Will Go On Let's Talk About Love 1997 The Prayer (Duett mit Andrea Bocelli) Sogno (Bocelli album) 1999 That's the Way It Is All the Way... A Decade of Song 1999

Der legendäre ESC-Doppelsieger: Johnny Logan

Zweimal gewann er den ESC: Johnny Logan. Foto: picture-alliance / dpa / dpa

Johnny Logan ist der einzige Sänger, der den Eurovision Song Contest zweimal gewinnen konnte. Einmal mit "What's Another Year" 1980 beim 25. ESC in Den Haag und 1987 mit seiner selbst komponierten Ballade "Hold Me Now" in Brüssel beim 32. Concours Eurovision de la Chanson, wie der Wettbewerb damals hieß. 1992 trat er als Komponist des Titels "Why me?", gesungen von Linda Martin, beim 37. ESC im schwedischen Malmö an – und belegte erneut den ersten Platz.

Bekannte Lieder von Johnny Logan:

Song Album Jahr What's Another Year What's Another Year 1980 Please Stay Straight From The Heart 1985 Love Hurts Love Hurts 1987 Hold Me Now Single 1987 We All Need Love Hold Me Now 1987 Lonely Lovers Irishman In America 1988 I'm Not In Love The Irish Connection 2007

Schon vor dem ESC ein Star: Bonnie Tyler

Die Sängerin Bonnie Tyler Foto: Jörg Carstensen / dpa

wurde vor allem in den 1970er und 1980er- Jahren für ihre rauchige Stimme gefeiert. Mit ihren Titeln "Lost in France" und "It's a Heartache" gelang ihr in den 1990er-Jahren erneut der Sprung in die französischen und belgischen Charts. Nach einer ruhigeren Phase gelang der 61-Jährigen beim 58. Eurovision Song Contest in Malmö die Rückkehr ins Rampenlicht. Ein Star war sie da schon lange – doch das half wenig. Mit "Believe In Me" landete Tyler auf dem 19. Platz.

Bekannte Lieder von Bonnie Tyler:

Song Album Jahr It's a Heartache It's a Heartache 1978 Lost in France The World Starts Tonight 1977 Total Eclipse of the Heart Faster Than the Speed of Night 1983 Straight from the Heart Faster Than the Speed of Night 1983 Holding Out for a Hero Faster Than the Speed of Night 1984 If You Were a Woman (And I Was a Man) Faster Than the Speed of Night 1986

Toto Cutugno: Mit Italo-Pop zum ESC-Sieg

Der Sänger Toto Cutugno Foto: picture-alliance / dpa / dpa

Der italienische Sänger und Songwriter feierte seine größten Erfolge in den 1980er-Jahren. Vor allem mit seinem Hit "L'Italiano" hat er sich in die Herzen vieler Italo-Pop-Fans gesungen. Den Erfolg seiner bisherigen Hits konnte er 1990 noch übertreffen, als er mit "Insieme 1992" beim 35. Eurovision Song Contest in Zagreb antrat. "Unite, unite, europe" (Vereint, vereinigt, Europa!) – schon mit der ersten Strophe begeisterte Cutugno das Publikum und holte den zweiten Sieg für Italien.

Bekannte Lieder von Toto Cutugno:

Song Album Jahr L'Italiano L'Italiano 1983 Solo noi L'Italiano 1983 Serenata Innamorata, Incavolata... 1985 Voglio l'anima Azzurra malinconia 1986 Insieme Insieme: 1992 1990 E' la mia vita Voglio l'anima 1992 L'ultimo amico Canzoni nascoste 1997 Il treno va Cantando 2010 Mediterraneo Mediterraneo 2020

