Vatertag 2023: Bräuche, Traditionen und Geschichte – Alle Infos

Berlin. Herrentag oder Vatertag? In Deutschland steht der Tag häufig in Verbindung mit Bollerwagen und Bier. Doch es gibt auch andere Bräuche.

Hin und wieder fallen Feiertage auf einen Wochenendtag. In der Politik wird diskutiert, in diesen Fällen Feiertage in der Woche nachzuholen.

Vatertag ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag

Da er auf Christi Himmelfahrt fällt, haben viele Menschen trotzdem frei

Was Bräuche betrifft, kann es am Vatertag feucht-fröhlich zugehen

Diese kuriosen Traditionen gibt es weltweit zum Vatertag

Der Vatertag, häufig auch Männertag oder Herrentag genannt, gilt nicht nur in Deutschland als Tradition, mit der Vätern Anerkennung und Dankbarkeit gezeigt wird. In vielen Teilen der Welt gilt er als traditioneller Feiertag und hat eine lange Geschichte. Doch welche Bräuche gibt es? Und was muss man sonst noch über den Vatertag wissen? Die wichtigsten Infos.

Wann ist Vatertag 2023?

In Deutschland fällt der Vatertag traditionell auf Christi Himmelfahrt, den 40. Tag nach dem Osterfest. In diesem Jahr wird der Feiertag daher am Donnerstag, 18. Mai, begangen. Die Termine für die nächsten Jahre sind:

2024: 9. Mai

9. Mai 2025: 29. Mai

29. Mai 2026: 14. Mai

14. Mai 2027: 6. Mai

Ursprung und Geschichte: Woher kommt der Vatertag?

Der ursprüngliche Vatertag entstand aus der christlichen Himmelfahrtsgeschichte, in der Jesus zu seinem Vater heimkehrt. Deshalb fällt der Vatertag in Deutschland bis heute mit Christi Himmelfahrt zusammen.

Der moderne Brauch, bei dem Söhne und Töchter ihren Vätern Geschenke machen, hat mit der Bibel allerdings nichts zu tun. Wie schon der Muttertag hat auch der "Father's Day" seine Wurzeln in den USA und geht auf die Initiative von Sonora Smart Dodd, die Tochter des amerikanischen Bürgerkriegsveteranen William Jackson Smart, zurück. Sie rief den Vatertag 1910 ins Leben, um ihrem Vater, der nach dem Tod seiner Frau allein für die Erziehung seiner sechs Kinder sorgte, zu danken und ihn ehren.

Der Vatertag wird in den USA traditionell am dritten Sonntag im Juni gefeiert und ist mittlerweile auch in vielen anderen Ländern wie Deutschland, Kanada, Australien oder Großbritannien ein wichtiger Feiertag geworden.

Ein Vater trägt seine Tochter auf dem Rücken. Foto: PeopleImages/istockphoto

Wie kam der Vatertag nach Europa?

In Europa begannen niederländische Zigarettenfabrikanten in den 1930er Jahren, den Vatertag als Gegenstück zum schon etablierten Muttertag zu verbreiten. Es seien "kommerzielle Propagandisten" gewesen, die den Vatertag auch in Europa heimisch machen wollten, bestätigt die Historikerin Susanne Rouette von der Ruhr Universität Bochum am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte/Geschlechtergeschichte.

In Österreich gilt Helmut Herz als Erfinder. Er war Werbeleiter einer Hemdenmanufaktur. In den 1950er Jahren dichtete er den Werbespruch "Vater sein ist vielfach Plag', drum leb er hoch, der Vatertag". Neben Ostern und Weihnachten sind die Tage vor Muttertag und Vatertag dort für den Handel zur umsatzstärksten Zeit des Jahres geworden.

Was wird am Vatertag gefeiert?

Heute wird der Vatertag genutzt, um die besondere Rolle der Väter in der Familie und in der Gesellschaft zu würdigen. Väter sind oft Vorbilder und Unterstützer, die ihre Kinder auf ihrem Weg begleiten und ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Der Vatertag ist eine Gelegenheit, um diesen besonderen Menschen zu danken und ihnen zu zeigen, wie wichtig sie sind.

Gesetzliche Feiertage in Deutschland im Mai 2023:

Datum Feiertag 01. Mai Tag der Arbeit 18. Mai Christi Himmelfahrt 29. Mai Pfingstmontag

In welchen deutschen Bundesländern ist der Vatertag ein Feiertag?

In Deutschland ist der Vatertag in keinem Bundesland ein gesetzlicher Feiertag. Am selben Tag wird jedoch auch der gesetzliche Feiertag Christi Himmelfahrt begangen. Dieser ist in allen 16 Bundesländern ein Feiertag. Das gilt auch für weite Teile Europas, wenngleich Länder wie Polen, Ungarn und Italien ihn inzwischen abgeschafft haben. Die kirchliche Würdigung des Ereignisses findet dort entsprechend am Sonntag nach dem Tag statt.

Welche Bräuche sind typisch für den Vatertag?

Am Vatertag haben Wandertouren mit Bier und Bollerwagen in Deutschland Tradition. Der Brauch, mit sogenannten Männerpartien und Bollerwagenladungen voll Alkohol in Gruppen durch die Landschaft zu wandern, hat seinen Ursprung im Berliner Raum des frühen 20. Jahrhunderts.

Überwiegend alleinstehende Männer begannen damit, sich am Feiertag Christi Himmelfahrt zu treffen und Ausflüge zu unternehmen. Die Treffen wurden schon damals mit reichlich Alkohol begossen. Die Frauen und Kinder blieben oft zuhause und feierten den Vatertag auf ihre eigene Weise.

Prost: Für viele ist Himmelfahhrt ein weiterer guter Anlass, mal wieder ordentlich zu saufen. Foto: Peter Steffen / dpa

Wie wird der Vatertag in anderen Ländern von Europa gefeiert?

Nachdem ein Feuerzeughersteller 1952 den Vatertag in Frankreich eingeführt hatte, zog die Regierung nach und machte den Vatertag zum offiziellen Feiertag am dritten Sonntag im Juni. Kinder schenken ihren Vätern kleine selbst gebastelte Geschenke.

In den Niederlanden findet der Vatertag ebenfalls am dritten Sonntag im Juni statt. Dort werden Männer von vorne bis hinten bedient und bekommen "typisch männliche" Geschenke wie Krawatten oder Zigarren überreicht.

In Italien, Portugal und Spanien wird findet nach alter römisch-katholischer Tradition der italienische Vatertag am 19. März statt, dem sogenannten Josefstag. Gefeiert wird klassisch im Kreise der Familie: Mit gutem Essen und kleinen selbstgebastelten Geschenken für die Väter.

Im Osten Europas wird der Vatertag nur inoffiziell gefeiert, er fällt immer zusammen mit dem "Tag des Vaterlandsverteidigers". In manchen Betrieben ist es Tradition, dass Chefs ihren Angestellten kleine Geschenke machen. Auch die aus Deutschland bekannten Vatertagstouren gibt es sporadisch.

In welchen Ländern außerhalb von Europa wird der Vatertag nicht gefeiert?

Südkorea: In Südkorea gibt es keinen offiziellen Vatertag. Stattdessen wird am 5. Mai der Kindertag gefeiert, in dem die Väter ihre freie Zeit mit ihrer Familie verbringen können.

Russland: In Russland gibt es keinen speziellen Tag, der den Vätern gewidmet ist. Stattdessen wird am 23. Februar der "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" gefeiert, der auch als Männer- oder Vatertag gilt.

Saudi-Arabien: In Saudi-Arabien gibt es keinen offiziellen Vatertag. Allerdings wird am 23. September der Nationalfeiertag gefeiert, an dem auch die Familie im Vordergrund steht.

