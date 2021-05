Corona: Lauterbach dämpft Hoffnung ++ Ärzte warnen Regierung

Corona-Beschränkungen für Geimpfte sollen so schnell wie möglich gelockert werden. Nach der Abstimmung mit Bundestag und Bundesrat über einen entsprechenden Regierungsentwurf solle "im Idealfall spätestens nächste Woche" darüber entschieden werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor zu schnellen Öffnungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland sinken stetig

Die große Mehrheit der Deutschen hat keine Angst vor der Corona-Impfung

Berlin. In der Corona-Pandemie ist langsam ein wenig Hoffnung in Sicht. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt aktuell stetig, immer mehr Menschen werden geimpft und für Geimpfte und Genesene sind sogar Lockerungen in Sicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet nach den Beratungen des Corona-Kabinetts am Montag noch in dieser Woche eine Entscheidung.

Doch Expertinnen und Experten sind in Bezug auf Lockerungen noch skeptisch. Ärztevertreter üben scharfe Kritik an möglichen Ausnahmeregelungen für Geimpfte und Genesene. So soll laut Spahn ein Impfnachweis statt eines Tests bei ausreichen.

Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, sagte unserer Redaktion: "Es wäre fatal, wenn Geimpfte und Genesene künftig von allen Testpflichten etwa bei der Einreise ausgenommen würden." So verliere Deutschland den Überblick über das Infektionsgeschehen und eingeschleppten Mutanten.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt zudem vor zu schnellen Öffnungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe. "Wir sind noch sehr weit von der Herdenimmunität entfernt", sagte er dem Deutschlandfunk.

Robert Koch-Institut meldet erneut weniger Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7534 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 315 neue Todesfälle verzeichnet. Am Montag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10.976 Neuinfektionen und 344 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 141,4. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 146,9 angegeben, in der Vorwoche mit 167,6. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Dienstag, 4. Mai: Große Mehrheit der Deutschen keine Angst vor Impfung

11.50 Uhr: Die große Mehrheit der Deutschen hat einer Umfrage zufolge keine Bedenken wegen einer Corona-Impfung. Wie eine am Dienstag in Hamburg veröffentlichte Befragung der Techniker-Krankenkasse ergab, haben 83 Prozent keine oder eher keine Angst vor der Immunisierung. Je älter die Befragten sind, desto unbesorgter sind sie tendenziell.

So haben 90 Prozent der Menschen im Alter ab 60 Jahren keine oder eher keine Angst, bei den 18- bis 39-Jährigen ist der Anteil mit 76 Prozent etwas niedriger. Von allen Befragten haben nur zehn Prozent eher Bedenken, sechs Prozent empfinden konkret Angst. An der Umfrage des Instituts Forsa nahmen im März 1000 Menschen teil.

Lauterbach warnt vor schneller Öffnung von Hotels und Gastronomie

11.24 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat in der Corona-Pandemie vor einer zu schnellen Öffnung von Gastronomie und Hotels für Geimpfte gewarnt. Zwar sei es "eine notwendige und gute Entscheidung", die Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte zurückzunehmen. "Was nicht geht, ist, dass Geschäfte oder Restaurants geöffnet werden nur für diejenigen, die geimpft sind. Das würde zu Spannungen führen, die man kaum ertragen könnte", sagte Lauterbach am Dienstag im Deutschlandfunk.





Lauterbach sagte, es bestehe eine Gefahr, wenn Geimpfte und Nicht-Geimpfte aufeinander träfen und sich dann Nicht-Geimpfte infizieren oder die Geimpften ohne vollständigen Immunschutz anstecken. Eine flächendeckende Kontrolle bei den Öffnungen sei schwierig und es gelte jetzt, den ausgewiesenen Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie zu sichern. "Wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt einen schnellen, frühen Rückfall zu riskieren", sagte Lauterbach. "Wir sind noch sehr weit von der Herdenimmunität entfernt."

Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht dämpfte die Hoffnung von Gastronomen und Hoteliers: "Ich habe keinen Anspruch darauf, dass für mich etwas geöffnet wird", sagte sie in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Nach Ansicht der SPD-Politikerin ist dies rechtlich vertretbar, da die geschlossenen Betriebe für ihre Umsatzausfälle aktuell Hilfen vom Staat bekommen.

(fmg/dpa/afp)