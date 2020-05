Messterstecherei in Uelzen - Notwehr?

Nach einer Messerstecherei in Uelzen ermittelt die Polizei in mehrere RIchtungen (Symbolbild).

Uelzen. Eine Streitigkeit in Uelzen endete mit zwei Messerstichen und Verhaftungen. Geprüft wird, ob der Messerstecher in Notwehr handelte.

Zwei Männer gehen in Uelzen auf einen los – der zieht ein Messer

Nach einer Schlägerei in Uelzen, in deren Verlauf auch ein Messer zum Einsatz gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen eines zweifach versuchten Tötungsdeliktes. Das teilt die Polizei Lüneburg mit.

Laut Polizei war es am Freitagabend zum Streit zwischen drei Männern gekommen. Ein 31-Jähriger war zunächst mit einem 24-Jährigen und einem 39-Jährigen in Streit geraten. Als der 31 zu flüchten versuchte, verfolgten ihn die beiden anderen und griffen ihn körperlich an – laut Polizei vermutlich mit „Schlaggegenständen“.

Uelzener wehrt sich mit Messer gegen Angreifer

Der 31-Jährige zog laut Polizei daraufhin ein Messer und stach einem seiner beiden Kontrahenten in den Rücken, dem anderen in den Bauch. Rettungskräfte brachten beide Männer ins Krankenhaus, wo sie operiert wurden. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Während die Polizei am Tatort eintraf, stellte der 31-Jährige sich bei einer Polizeiwache in der Nähe. Er hatte eine Armfraktur erlitten und wurde ebenfalls medizinisch versorgt, aber auch direkt festgenommen.

Feuerwehr und Spezialhund unterstützen Ermittlungen

Bei den weiteren Ermittlungen kam neben der Feuerwehr auch ein Spezialhund der Polizei zum Einsatz. Ziel war unter anderem, das Messer und andere Gegenstände zu finden.

Laut Polizei dauern die Ermittlungen an. Gegen die beiden 24 und 39 Jahre alten Männer wird wegen Körperverletzung ermittelt, gegen den 31-Jährigen laufen Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, es wird aber auch geprüft, ob der Mann un Notwehr handelte. eng/ots

Hinweis: Die Polizei nennt in ihrer Mitteilung explizit die Nationalität der Täter. Da diese nach Meinung der Redaktion für die Einordnung der Tat irrelevant ist und es sich um keine besonders schwere Straftat handelt, die ein erhöhtes öffentliches Interesse begründet, verzichten wir nach Richtlinie 12.1 des Pressekodex auf die Nennung.