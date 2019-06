Auto kracht auf A2 bei Alleringersleben in Lkw – zwei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Braunschweig. Nahe der Anschlussstelle Alleringersleben verunglückte ein Pkw. Nach ersten Angaben der Polizei soll der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in einen vor ihm fahrenden Laster gekracht sein.

Pkw zerstört, Insassen im Krankenhaus

Durch den Unfall entstand an dem Pkw Totalschaden. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die beiden Insassen des Pkw verletzt wurden. Sie wurden in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Am Auflieger des Sattelzugs entstand lediglich ein Sachschaden.

Fahrbahn in Richtung Braunschweig gesperrt

Zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es teilweise zur Sperrung von zwei Fahrspuren in Richtung Braunschweig.